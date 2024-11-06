教宗探望出院不久的意大利前外交部长博尼诺女士

教宗本月5日从宗座额我略大学返回圣玛尔大之家途中，往意大利前外交部长、“更多欧洲”党领袖博尼诺女士的住宅，探望了10月中因呼吸问题住院治疗的博尼诺。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月5日上午从宗座额我略大学返回圣玛尔大之家前，去了位于罗马市中心的博尼诺（Emma Bonino）女士的家探望她。博尼诺现年76岁，是意大利前外交部长、“更多欧洲”党的领袖，10月17日因呼吸困难，在罗马圣神医院重症监护室接受治疗，一周后转到罗马的一所私人机构继续治疗，并在月底回到家中。

教宗探望博尼诺女士，出人意料。他在离开博尼诺的家门时问候了一些好奇的人，他们问他博尼诺的身体状况如何，教宗答道，“很好，她总是很热情”。博尼诺曾患有癌症，现已治愈。

教宗和博尼诺过去也见过几次面。最早是在2015年11月4日，当时她参加了教宗在保禄六世大厅主持的周三公开接见活动。她与罗马副检查官普雷斯蒂皮诺和帕尔西女士向教宗介绍了“和平工厂”基金会，这是一项有利于难民儿童的举措。2016年11月8日，教宗在宗座大楼私下接见了这位政治家。当时，圣座新闻室的一份公告称，双方的“会谈主要涉及移民潮、接待移民和移民融入社会”方面的课题。

鉴于博尼诺为移民所做的工作，教宗2015年在圣玛尔大之家非正式会见《晚邮报》社长冯塔纳（Luciano Fontana）时赞扬了这位议会议员。在那机会上，教宗说：“博尼诺在令意大利了解非洲上，提供了最好的服务”。

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