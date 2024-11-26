教宗：40年前的对话力量避免了阿根廷与智利之间的战争

在梵蒂冈举行了庆祝活动，纪念阿根廷与智利签署和平与友好条约40周年。教宗方济各出席了活动并指出这项条约在今日时代是“值得效法的典范”。教宗指责在乌克兰和巴勒斯坦问题上“是人类的失败”。

（梵蒂冈新闻网）为了纪念圣座出面调解阿根廷和智利两国争端40周年，教宗方济各11月25日在梵蒂冈宗座大楼的王宫厅出席了庆祝活动并发表讲话。40年前，这两个国家因为国土南端3个小岛的主权问题争执不下，到了剑拔弩张的地步，战争随时可能爆发。时任教宗若望保禄二世派遣特使出面调停，才使两国签署和平与友好条约，消弭了一场战事。

大谈和平，却玩弄战争的虚伪

教宗方济各在这次纪念活动中，向在场的阿根廷和智利两国驻圣座大使和政府代表发表了讲话。教宗首先强调圣座调停的力量，以及对话的价值，指出这项在40年前取得的成果可作为当今时代的典范，因为今天有一些国家“大谈和平，却玩弄战争”。

“在一些大谈和平的国家，收益最高的投资却是军火工厂。这种虚伪总是将我们引向失败。是兄弟情谊的失败，是和平的失败。”

教宗感叹道，“愿天主赐予国际社会透过对话使法律的力量得胜，因为对话必须成为国际社会的精髓”。教宗接著指出“今日人类的两个失败”，即在乌克兰和巴勒斯坦的失败。

和平与友好

谈到阿根廷和智利两国于40年前签署的和平与友好条约，教宗指出促成当时谈判的两个轨道，它们也是条约的标题：“和平”与“友好”。当时和今天一样，和平需要“每天努力维护它，使它不受阻碍，并促进一切能使它得以丰富的事物”。

教宗强调，智利与阿根廷争端的彻底解决之道，“值得在当前的世界局势中提出，因为当前的世局存在许多冲突，这是因为缺乏绝对排除使用武力或威胁来解决冲突的真正意愿”。友好，则是这个时代吹起的“战争冷风”的解药，这股冷风是“不义、暴力和不平等现象汇集在一起的寒流，再加上严重的气候紧急情况和一种史无前例的人类学的变化”。

克胜危机的倡议和政治行动

教宗最后表示，他与阿根廷和智利的主教们感同身受。几个星期前，这两个国家的主教们在庆祝和平与友好条约签署40周年之际，也签署了一份新宣言，再次提醒这项条约防止了“兄弟民族之间的战争”。教宗“感谢天主保护我们，使我们免于战争！”并祈愿这两国之间的和平与合作之路“更加深化，从而促进两国人民的福祉”。

“愿拉丁美洲和全世界渴望和平的各国彼此相遇及和睦共处，愿这种精神有助于增进协调的倡议和政治行动，以解决使各大洲人民受打击的众多社会和环境危机，这些危机伤害的是最贫困的人群。”

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