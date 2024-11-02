追思已亡节：教宗方济各在静默中追思亡者

教宗方济各追思已亡节前往劳伦蒂诺公墓主持追思弥撒。这是继2018年后，教宗第二次选择在此地为亡者举行弥撒。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月2日追思已亡节上午前往罗马劳伦蒂诺（Laurentino）公墓，在那里主持弥撒，纪念亡者。在弥撒前，教宗来到一座“天使花园”静默祈祷，那是一块大约600平方米的绿色地带，献给那些因中断妊娠而未曾出生的胎儿。“为失去孩子的人祈祷”是教宗11月份的祈祷意向。

教宗在弥撒讲道时刻，低下头，在静默中为亡者祈祷。教宗诵念祈祷词：“主啊！我们尘世的生活如同一缕气息，请教导我们数算自己的年岁，赏赐我们心灵的智慧，让我们在面对死亡时并非归于泯灭，而是一道迈向永生的门槛。之后，教宗降福了在场的所有人，并为亡者祈祷，祈求天主安慰那些遭受离别痛苦的人。”

最后，教宗接见了“希望之火”（Scintille di speranza）团体的成员，这是一个由母亲们组成的团体，她们因不同的原因失去了自己孩子。她们将一条白色的围巾送给教宗并表示：“这是我们对教宗的拥抱，也象征著我们的孩子对教宗的拥抱，并感谢教宗的亲临，这是一个爱的见证，通过爱的途径，更能接近我们的孩子。”

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