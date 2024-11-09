搜索

搜索

搜索

简中简体中文
2024.11.09 Sua SantitÃ  Mar Awa III, Catholicos Patriarca della Chiesa Assira dell'Oriente 2024.11.09 Sua SantitÃ  Mar Awa III, Catholicos Patriarca della Chiesa Assira dell'Oriente  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
繁體

《基督论联合声明》30周年，教宗接见东方亚述教会宗主教

在纪念若望保禄二世教宗与丁哈四世宗主教签署《基督论联合声明》的30周年之际，教宗方济各接见东方亚述教会宗主教阿瓦三世。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月9日上午在梵蒂冈宗座大楼接见了东方亚述教会宗主教阿瓦三世（Mar Awa III），以纪念30年前若望保禄二世教宗与丁哈四世（Mar Dinkha IV）宗主教签署的《基督论联合声明》。那份声明不仅是「迈向圆满共融旅途的重要一步」，更解决了天主教会与东方亚述教会之间千年来的争端。

教宗方济各接见东方亚述代表团时表示，「让我们同心祈祷」，惦记著中东的许多基督徒弟兄姊妹，愿「他们在饱受战争折磨的土地上为基督做见证」。为此，天主教会与东方亚述教会要「并肩同行」、「一起努力」，注视著同一个目标，即「圆满合一」。但愿「在那蒙福的日子，我们将能一起围绕著同一张祭台举行圣祭，领受救主的同一份圣体圣血」。

此外，这次会晤也要纪念40年前首次有一位亚述教会的宗主教前来罗马拜访。因此，在当天的接见活动中，天主教会与东方亚述教会神学对话混合委员会的成员也出席。该委员会于1984年在沃伊蒂瓦教宗与丁哈宗主教的敦促下展开工作，现在已进入新的对话阶段，就礼仪进行讨论。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2024 November 09, 11:42

教宗日程
收听播客
收听播客
教宗清晨弥撒
教宗清晨弥撒
三钟经
三钟经
教宗公开接见
教宗公开接见
您对重大使命的贡献 您对重大使命的贡献