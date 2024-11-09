《基督论联合声明》30周年，教宗接见东方亚述教会宗主教

在纪念若望保禄二世教宗与丁哈四世宗主教签署《基督论联合声明》的30周年之际，教宗方济各接见东方亚述教会宗主教阿瓦三世。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月9日上午在梵蒂冈宗座大楼接见了东方亚述教会宗主教阿瓦三世（Mar Awa III），以纪念30年前若望保禄二世教宗与丁哈四世（Mar Dinkha IV）宗主教签署的《基督论联合声明》。那份声明不仅是「迈向圆满共融旅途的重要一步」，更解决了天主教会与东方亚述教会之间千年来的争端。

教宗方济各接见东方亚述代表团时表示，「让我们同心祈祷」，惦记著中东的许多基督徒弟兄姊妹，愿「他们在饱受战争折磨的土地上为基督做见证」。为此，天主教会与东方亚述教会要「并肩同行」、「一起努力」，注视著同一个目标，即「圆满合一」。但愿「在那蒙福的日子，我们将能一起围绕著同一张祭台举行圣祭，领受救主的同一份圣体圣血」。

此外，这次会晤也要纪念40年前首次有一位亚述教会的宗主教前来罗马拜访。因此，在当天的接见活动中，天主教会与东方亚述教会神学对话混合委员会的成员也出席。该委员会于1984年在沃伊蒂瓦教宗与丁哈宗主教的敦促下展开工作，现在已进入新的对话阶段，就礼仪进行讨论。

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