教宗鼓励卡拉桑齐奥修会大家庭：不要害怕冒险展开新旅途

在卡拉桑齐奥修会大家庭庆祝成立75周年之际，教宗方济各指出，在圣若瑟·卡拉桑齐奥的启发下开展的使命永不过时。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月28日在梵蒂冈接见卡拉桑齐奥修会大家庭成员，该修会在希望禧年的前夕庆祝成立75周年。教宗鼓励他们始终扎根于其会祖的教育神恩，怀著勇敢的信德和对每个人全方面的关怀来应对现时代的挑战。

教宗强调，要勇敢地顺从天主上智的安排，促进全人发展。这些是圣若瑟·卡拉桑齐奥（Giuseppe Calasanzio）所体现的价值观。

教宗说：「你们的会祖毫不迟疑地中断他的人生计划，献身于他遇见的街头儿童。」这些教会学校的创立并非出于严谨的规划，而是「一名善良司铎让自己被他人的需求所感动的勇气」。

因此，教宗邀请卡拉桑齐奥修会大家庭成员秉持同样的勇气和适应力来应对当今的挑战，尤其是新型贫穷，特别关注社会上不断变化的需要，反省「什么是我们时代的新贫穷？」

勇气和信任

教宗勉励道：「不要害怕冒险展开新旅途。」教宗敦促在场众人甚至要调整现有的模式，同时也要对天主的眷顾始终怀著信任之情。「忠于你们的根基，你们就会使你们的神恩生机蓬勃。」

全人教育：先知性的使命

教宗指出，教会学校将灵性、知识和实践教育相结合，具有先知性的特质。「今天迫切需要帮助青年达成这样的整合。」

同时，教宗也对现代社会人际关系的破碎表达担忧。有些家庭虽然全家人同桌进餐，但是人人都在滑自己的手机，彼此之间没有交流。教宗沉痛指出：「这很糟糕，缺乏人情味。」

教宗呼吁以真实、面对面的关系为先，而非虚拟的互动。「你们要注视彼此的眼睛，不只是透过电话交谈。」

在信仰中携手同行

教宗最后赞许卡拉桑齐奥修会大家庭成员的团结与合作。在圣神的触动下，他们齐心协力，履行教会的使命，在服务他人的路上携手同行。

「我很高兴看到你们大家觉得需要成为一个大家庭。」教宗将他们的使命与基督的榜样和教会的风格相提并论。

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