教宗公开接见：如最初那样，教会必须向万民宣讲福音

教宗方济各在当天的要理讲授中，省思了对圣母玛利亚的敬礼。教宗表示，在圣母玛利亚与圣神之间存在一种独特且永不可摧毁的联系。每当我们处在需要听命或需要克服试探时，我们要效法圣母玛利亚，对上主说“是”。

（梵蒂冈新闻网）在每个时代，尤其是现在，教会的处境好似“耶稣升天后不久”的情况，“必须向万民宣讲福音，但需等待‘来自高天的能力’”才能做到。不要忘记，在那个时候，正如《宗徒大事录》所记载的，门徒们聚集在“耶稣的母亲玛利亚”（宗一14）身旁。教宗方济各11月13日上午，在圣伯多禄广场主持周三公开接见活动，继续关于圣神的要理讲授，当天省思了圣母与圣神的关系。

独特且不可摧毁的联系

教宗表示，虽然当时“在晚餐厅还有其她妇女与圣母玛利亚在一起，但圣母的临在却是独特的，与其她妇女有所不同”。因为“在她与圣神之间存在一种独特且永不可摧毁的联系，那就是基督自己”。圣神藉著天主圣言、教会圣事和祈祷在教会中施展祂的圣化工程，另一个圣化途径，则是经由对圣母玛利亚的敬礼来实现。

“在天主教传统中，有这句格言，这个谚语：‘Ad Iesum per Mariam’，意思是‘经由玛利亚到达耶稣’。圣母让我们看到耶稣，她向我们敞开大门，总是敞开著！圣母是妈妈，她牵著我们的手走向耶稣。圣母从不指向自己，圣母指向的是耶稣。这就是对圣母玛利亚的敬礼：经由圣母的手到达耶稣。”

以生活的天主圣神所写的书信

教宗解释，倘若圣保禄宗徒称基督徒团体是“我们供职所写的基督的书信：不是用墨水写的，而是以生活的天主圣神；不是写在石版上，而是在血肉的心版上”（格后三3），圣母玛利亚作为首位门徒和教会的形象，她也是以生活的天主圣神写成的书信。

“正因如此，她能‘被众人所知及阅读’，即使是那些看不懂神学书籍的人、那些‘小孩子’也能阅读。耶稣说天国的奥秘启示给这些人，却瞒住了智慧和明达的人（参阅：玛十一25）。”

玛利亚，圣神的新娘和门徒

接著，教宗重复圣方济各献给童贞玛利亚的祈祷文，并强调其中的称呼：“圣父的女儿、圣子的母亲、圣神的新娘！玛利亚与圣三的独特关系无法用更简单的言语来说明了”。教宗表示，“圣神的新娘”一词“不应被绝对化，而应提取其中所含的真理，而且是非常美的一个真理”。

“她是新娘，但她首先是圣神的门徒。她是新娘与门徒……。我们要向她学习，成为顺从圣神启迪的人，尤其当圣神建议我们‘急速起身’去帮助需要我们的人时，更应如此，就像她那样，在天使离开后立即起身。”（参阅：路一39）

如同一张白纸

教宗强调，当玛利亚接受成为耶稣的妈妈，并对天使说，“愿照上主的意愿成就吧”，仿佛“圣母对天主说：‘我在这里。我是一张书写板：任上主随意书写，让万有的主随意塑造我。’”

回到今日现实，教宗指出，“可以说，玛利亚将自己当作一张白纸奉献出来，上主在这张白纸上能随意书写”。如此一来，“天主之母成了圣神在圣化工程中的工具”。在关于天主、教会和圣德的滔滔不绝的言语和文字中，圣母“提示我们的只有两句话，众人，包括最卑微的人也能在各种境遇中说出：我在这里，以及愿照你的话成就于我吧！”

“玛利亚是向上主说‘是’的人，她以自己的芳表和转祷敦促我们，每当我们处在需要听命或需要克服试探时，也要向上主说出我们的‘是’。”

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