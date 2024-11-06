教宗公开接见：我们祈祷时，圣神前来扶助我们

教宗方济各在圣伯多禄广场主持周三公开接见活动，继续有关圣神的省思，惊叹于圣神如何在我们的祈祷内施展威能。

（梵蒂冈新闻网）「基督徒的祈祷不是人在电话的这一头、对电话另一头的天主说话，不是这样的。是天主在我们内祈祷！我们通过天主向天主祈祷。」教宗方济各11月6日在周三公开接见活动中如此鼓励聚集在圣伯多禄广场上的信众。当天他继续以圣神为主题的系列要理讲授，把焦点放在基督徒的祈祷上。

教宗首先表明，「圣神的圣化行动除了通过天主圣言和圣事以外，也表现在祈祷上」。正因如此，教宗要以这点展开当天上午的省思。

他指出，在基督徒的祈祷中，天主圣神既是主体也是客体。「换句话说，祂是施予祈祷的那位，也是藉著祈祷被赐予的那位。」「我们祈求能领受圣神，我们领受圣神，好能真正地祈祷」。如此一来，我们以天主儿女的身份祈祷，不像奴隶那样。

圣神与祈祷

教宗阐明，我们必须祈祷才能领受圣神。「关于这点，福音记载，耶稣明确地说：『你们纵然不善，尚且知道把好东西给你们的儿女，何况在天之父，有不更将圣神赐与求祂的人吗？』（路十一13）」

教宗表示，我们的祈祷是我们唯一能影响天主圣神的力量，而圣神赐给我们真正祈祷的恩典。

如何祈祷

的确，我们不知道如何祈祷才好。教宗说：「是的，圣神扶助我们的软弱，但祂做了更重要的事。祂向我们证明了我们是天主的儿女，并让我们开口呼喊：『阿爸，父呀！』（罗八15、迦四6）」

教宗表示，在祈祷中，圣神展现出祂是「护慰者」，也就是为我们发声、捍卫我们的那一位。祂在天父跟前并不谴责我们，而是捍卫我们。「即使我们的心对我们有所责备」，圣神依然提醒我们，「天主比我们的心大」（若壹三20）。

祈祷倍增

圣神不仅代我们转求，更教我们如何为弟兄姊妹代祷。更有甚者，「祂教导我们转求的祈祷」。教宗指出，祈祷「格外中悦天主，因为这是最不求回报、无私付出的事」。

教宗惊叹地说道：「当每一个人都为所有的人祈祷时，诚如圣盎博罗削所言，所有的人也都为每一个人祈祷；祈祷倍增。」

随著禧年的临近，教宗最后鼓励大家「与护慰者圣神一起，按照天主的旨意代我们转求」。

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