教宗三钟经：权威是谦卑的服务，有权威者要给予他人希望及帮助

教宗11月10日在三钟经祈祷活动中解释当天福音的内容，指出耶稣谴责了一些经师的虚假态度。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月10日主日在诵念三钟经活动中，讲述了耶稣谴责经师的虚伪和耶稣对“权威”的不同诠释。教宗从宗座大楼的窗口带领信众诵念《三钟经》前，照例先为大家解释了当天福音的内容。福音中说，耶稣“在耶路撒冷圣殿，在众人面前，谴责了一些经师的虚假态度”。在以色列团体中，他们的工作是宣读、抄写和解释圣经。教宗说，“他们备受尊重，人们尊敬他们”，但除了外表外，“他们的行为往往与他们所教导的并不相符，表里不一”。

在这些有学问的人中，有些人“享有很高的威望和权力，‘从上往下’看别人”。教宗说，“从上往下看别人是非常不好的”，装腔作势。甚至还有些人，“连他们的祈祷也有可能不再是与主相遇的时刻”，而成为“炫耀假正经和假虔诚的机会”，以便“吸引人们的注意”。

教宗说，耶稣建议人们远离这样的人，要‘谨防他们’，不要模仿他们。”教宗接著指出，“我们知道，耶稣的言语和榜样教导了很多与一般对‘权威’的诠释不同的概念。祂用自我牺牲和谦卑的服务，以及以母爱和父爱对待他人，尤其是那些最需要者，来谈论权威。耶稣邀请有权威者在从他的权位上看他人时，不是为了羞辱他们，而是为了鼓励他们，给予他们希望和帮助”。

教宗叮嘱信众检视自己的日常生活，根据基督的教导检查自己的言行举止，并问问自己，“我在自己的职责范围内是如何表现的？我是谦卑行事还是对自己的地位感到自豪？我是慷慨大方和尊重别人，还是无礼和粗鲁专横地对待他们？对于最脆弱者，我是否关心过他们，是否弯下腰帮助他们重新站起来？”

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