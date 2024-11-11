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教宗三钟经：权威是谦卑的服务，有权威者要给予他人希望及帮助

教宗11月10日在三钟经祈祷活动中解释当天福音的内容，指出耶稣谴责了一些经师的虚假态度。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月10日主日在诵念三钟经活动中，讲述了耶稣谴责经师的虚伪和耶稣对“权威”的不同诠释。教宗从宗座大楼的窗口带领信众诵念《三钟经》前，照例先为大家解释了当天福音的内容。福音中说，耶稣“在耶路撒冷圣殿，在众人面前，谴责了一些经师的虚假态度”。在以色列团体中，他们的工作是宣读、抄写和解释圣经。教宗说，“他们备受尊重，人们尊敬他们”，但除了外表外，“他们的行为往往与他们所教导的并不相符，表里不一”。

在这些有学问的人中，有些人“享有很高的威望和权力，‘从上往下’看别人”。教宗说，“从上往下看别人是非常不好的”，装腔作势。甚至还有些人，“连他们的祈祷也有可能不再是与主相遇的时刻”，而成为“炫耀假正经和假虔诚的机会”，以便“吸引人们的注意”。

教宗说，耶稣建议人们远离这样的人，要‘谨防他们’，不要模仿他们。”教宗接著指出，“我们知道，耶稣的言语和榜样教导了很多与一般对‘权威’的诠释不同的概念。祂用自我牺牲和谦卑的服务，以及以母爱和父爱对待他人，尤其是那些最需要者，来谈论权威。耶稣邀请有权威者在从他的权位上看他人时，不是为了羞辱他们，而是为了鼓励他们，给予他们希望和帮助”。

教宗叮嘱信众检视自己的日常生活，根据基督的教导检查自己的言行举止，并问问自己，“我在自己的职责范围内是如何表现的？我是谦卑行事还是对自己的地位感到自豪？我是慷慨大方和尊重别人，还是无礼和粗鲁专横地对待他们？对于最脆弱者，我是否关心过他们，是否弯下腰帮助他们重新站起来？”

链接网址：www.vaticannews.cn

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2024 November 11, 12:30

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。