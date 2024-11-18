教宗三钟经：信赖福音，不再活在死亡的焦虑中

教宗方济各11月17日主日带领信众诵念《三钟经》时强调，当我们处在苦难、危机和失败中时，需要审视生命和历史，不要害怕失去那些会结束的，却要为会留下的而喜悦。战争、暴力和自然灾害造成的痛苦可以教导我们，不执著于世上注定会消逝的东西。万物皆会消亡，但我们不会失去我们所建立和热爱的一切。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月17日主日在梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领信众诵念《三钟经》时，就当天的福音展开了他的要理讲授。教宗讲述了“什么会过去，什么会留下”。世间万物注定会消逝，而我们能够给予的爱却会留下。

不执著于过去的事物

教宗方济各省思当天的福音，邀请我们克服对尘世事物的执著：危机、失败，以及战争、暴力和自然灾害造成的痛苦，不能也不应让我们陷入悲伤之中。教宗似乎在传达这样的讯息：一切都会走向终结的感觉只是一种感觉，“我们意识到，即使是最美好的事物也会消逝”。

“危机、失败，即便令人痛苦，却很重要，因为它们教导我们对一切事物给予适当的分量，不让内心紧系于这个世界的现实，因为这些事物终将过去：注定会消逝。”

我们不会失去所建立和热爱的一切

教宗邀请众人活出福音中复活与永恒的应许，因著这份应许，我们“不再活在对死亡的焦虑中”。

“万物皆会消亡，我们有天也会逝去，但我们不会失去我们所建立和热爱的一切，因为死亡将是新生命的开始。弟兄姐妹们，即便处在苦难、危机和失败中，福音邀请我们审视生命和历史，不要害怕失去那些会消逝的事物，却要为会留下的而喜悦：天主为我们预备了一个充满生命与喜乐的未来。”

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