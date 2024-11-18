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教宗三钟经：信赖福音，不再活在死亡的焦虑中

教宗方济各11月17日主日带领信众诵念《三钟经》时强调，当我们处在苦难、危机和失败中时，需要审视生命和历史，不要害怕失去那些会结束的，却要为会留下的而喜悦。战争、暴力和自然灾害造成的痛苦可以教导我们，不执著于世上注定会消逝的东西。万物皆会消亡，但我们不会失去我们所建立和热爱的一切。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月17日主日在梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领信众诵念《三钟经》时，就当天的福音展开了他的要理讲授。教宗讲述了“什么会过去，什么会留下”。世间万物注定会消逝，而我们能够给予的爱却会留下。

不执著于过去的事物

教宗方济各省思当天的福音，邀请我们克服对尘世事物的执著：危机、失败，以及战争、暴力和自然灾害造成的痛苦，不能也不应让我们陷入悲伤之中。教宗似乎在传达这样的讯息：一切都会走向终结的感觉只是一种感觉，“我们意识到，即使是最美好的事物也会消逝”。

“危机、失败，即便令人痛苦，却很重要，因为它们教导我们对一切事物给予适当的分量，不让内心紧系于这个世界的现实，因为这些事物终将过去：注定会消逝。”

我们不会失去所建立和热爱的一切

教宗邀请众人活出福音中复活与永恒的应许，因著这份应许，我们“不再活在对死亡的焦虑中”。

“万物皆会消亡，我们有天也会逝去，但我们不会失去我们所建立和热爱的一切，因为死亡将是新生命的开始。弟兄姐妹们，即便处在苦难、危机和失败中，福音邀请我们审视生命和历史，不要害怕失去那些会消逝的事物，却要为会留下的而喜悦：天主为我们预备了一个充满生命与喜乐的未来。”

链接网址：www.vaticannews.cn

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2024 November 18, 10:32

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。