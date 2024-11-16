教宗要求罗马教区协助处理住房危机

教宗方济各致函罗马教区全体圣职人员和修会长上，邀请他们开放其设施或空屋给无家可归者，作为2025禧年期间有需要者得到希望的「有形记号」。

（梵蒂冈新闻网）罗马教区正在为2025年希望禧年期间迎接数百万朝圣者做准备之际，教宗方济各向永城的本堂神父、圣职人员、修会长上及教会团体代表们发表信函。教宗吁请他们对穷人和有需要的人做出爱德与关怀的行动，借以在禧年期间提供希望的「有形记号」。

天主圣爱激发希望

「是天主圣爱在激发希望，而且天主圣爱通过我们的爱传扬开来。」教宗在信函中如此写道，并感谢罗马的许多堂区、修会团体、善会、教会运动和家庭「做许多事去广传天主的爱，借由时常默默无闻却具体的爱德之举，在人们的生活中激起希望」。

罗马的住房危机

教宗接著提到，在教会社会训导中，公共利益涵盖了「所有保障人性尊严的条件」，包括不可侵犯的土地权、住房权和工作权。教宗特别谈论了住房这个在意大利首都存在已久的问题，视之为可以增进希望和尊严的关键领域。

在众人为禧年朝圣者的涌入做准备之际，教宗敦促罗马教区与政府及公民社会合作，一起应对住房这项社会紧急危机。

勇敢对无家可归者做出爱的举动

教宗尤其要求所有教会团体「勇敢地对他们的近人做出爱的举动」，将他们手中的所有空房、闲置的接待中心提供给无家可归者或那些可能会失去住房的人使用。教宗表示，这些人应当受到机构和社会服务的支持，协会和民间运动则要从事其它服务，使接待工作符合尊严，培养手足情谊。

在信函的结尾处，教宗再次感谢罗马教区的司铎、会士和平信徒的慷慨。「谢谢你们为了传扬天主圣爱，为了在每个人的生活中，特别是在最急需者生活中激发希望，目前已经做的一切。」

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