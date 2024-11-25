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教宗三钟经：上主为我们的内心和生命注入光明

教宗24日诵念三钟经时提醒到：使自己成为众人之仆的耶稣的声音是真理的声音，祂永不厌烦地宽恕我们。

（梵蒂冈新闻网）“君王”和“世界”是教宗方济各11月24日主日在宗座大楼带领信众诵念三钟经前的讲话中提到的两个词语。当天的福音记述比拉多审问耶稣。

教宗说：“聆听上主会给我们内心和生命注入光明。我们要试著问问自己，每个人扪心自问：我可以说耶稣是我的‘君王’吗？或者我的心中有另一位‘君王’？祂的话是我的指南、我的坚定信念吗？我在祂身上看到那位始终宽恕且在等待给予我们宽恕的天主的慈悲面容吗？”

教宗提到比拉多和耶稣的对话，他谈到“君王”一词新的含义。比拉多愿意明白“他面前的人是否构成威胁，对他来说，君王是一位统治他所有臣民的权威”。“耶稣是君王，因为祂是见证人：是说真理的那一位。取了肉身的圣言耶稣的王权，在于祂的真实、有效、能改变世界的话。”

接著教宗指出，“我们很清楚”比拉多的世界。那是一个“强者战胜弱者、富人高于穷人、粗暴的人胜过温良人的世界”。耶稣为王的世界，则是一个“以天主爱的力量拯救被邪恶毁坏的受造物的世界。因为耶稣使人自由，祂宽恕人，赐予和平与正义”。教宗说，“神父，这是真的吗？是的，你的心灵怎么样？那里有沉重的东西吗？昔日的罪过吗？耶稣始终宽恕。耶稣从不疲倦地宽恕。这是耶稣的王国。如果你心中有不好的事情，要请求宽恕。祂一直宽恕”。

最后，教宗解释说，比拉多没有向真理开放。然而“基督来到这个世界上：凡属于真理的，必听从祂的声音。是拯救我们的普世君王的声音”。

（23.11.2024）链接网址：www.vaticannews.cn

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2024 November 25, 13:01

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。