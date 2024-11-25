教宗三钟经：上主为我们的内心和生命注入光明

教宗24日诵念三钟经时提醒到：使自己成为众人之仆的耶稣的声音是真理的声音，祂永不厌烦地宽恕我们。

（梵蒂冈新闻网）“君王”和“世界”是教宗方济各11月24日主日在宗座大楼带领信众诵念三钟经前的讲话中提到的两个词语。当天的福音记述比拉多审问耶稣。

教宗说：“聆听上主会给我们内心和生命注入光明。我们要试著问问自己，每个人扪心自问：我可以说耶稣是我的‘君王’吗？或者我的心中有另一位‘君王’？祂的话是我的指南、我的坚定信念吗？我在祂身上看到那位始终宽恕且在等待给予我们宽恕的天主的慈悲面容吗？”

教宗提到比拉多和耶稣的对话，他谈到“君王”一词新的含义。比拉多愿意明白“他面前的人是否构成威胁，对他来说，君王是一位统治他所有臣民的权威”。“耶稣是君王，因为祂是见证人：是说真理的那一位。取了肉身的圣言耶稣的王权，在于祂的真实、有效、能改变世界的话。”

接著教宗指出，“我们很清楚”比拉多的世界。那是一个“强者战胜弱者、富人高于穷人、粗暴的人胜过温良人的世界”。耶稣为王的世界，则是一个“以天主爱的力量拯救被邪恶毁坏的受造物的世界。因为耶稣使人自由，祂宽恕人，赐予和平与正义”。教宗说，“神父，这是真的吗？是的，你的心灵怎么样？那里有沉重的东西吗？昔日的罪过吗？耶稣始终宽恕。耶稣从不疲倦地宽恕。这是耶稣的王国。如果你心中有不好的事情，要请求宽恕。祂一直宽恕”。

最后，教宗解释说，比拉多没有向真理开放。然而“基督来到这个世界上：凡属于真理的，必听从祂的声音。是拯救我们的普世君王的声音”。

（23.11.2024）链接网址：www.vaticannews.cn

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