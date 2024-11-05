教宗方济各将那不勒斯总主教加入新枢机的名单

圣座新闻室主任布鲁尼告知，教宗宣布在12月7日将擢升的新枢机的名字中，包括那不勒斯的总主教多明我·巴塔利亚。继印尼休库尔主教10月份婉拒枢机衔之后，新枢机的人数仍然是21位。

（梵蒂冈新闻网）在12月7日的枢密会议上领受红色方帽的新枢机将是21位。教宗方济各在准枢机的名单上添加了一个新名字，他就是意大利人多明我·巴塔利亚（Domenico Battaglia），2020年12月起担任那不勒斯的总主教。这个消息是圣座新闻室主任布鲁尼于11月4日下午宣布的。他在一份声明中表示：“教宗方济各宣布，在12月7日将擢升的新枢机的名字中，包括那不勒斯的总主教多明我·巴塔利亚。”

多明我·巴塔利亚总主教是意大利卡拉布里亚人，2020年起领导那不勒斯总教区，因其与最脆弱群体站在一起、在社会中从事的努力而广受称赞，人们亲切地称呼他“明我神父”。这位新的准枢机告诉本新闻网：“枢机荣誉是服务和责任。你们不要称呼我阁下，我永远是明我神父。”

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