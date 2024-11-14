圣座参与COP29：冷漠是不义的帮凶

圣座国务卿帕罗林枢机代表教宗方济各和圣座在联合国第29届气候变化大会上致词，敦促尽快为应对气候变化采取行动，将环境保护、和平、正义与全球团结互助相提并论。枢机告诫说：冷漠助长不义。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机代表圣座在阿塞拜疆首都巴库出席联合国第29届气候变化大会（COP29）。枢机在致词中强调，依照「我们所知的科学数据，我们一天都不能再拖延」，而且「数据表明，保护受造界是我们时代最为迫切的议题之一，我们必须承认它与维护和平密切相关」。

个人与团体的自私

圣座国务卿代表教宗在本届气候变化大会上发言时指出，本届会议召开的背景是人们「对多边机构日渐失望，以及筑起高墙的危险趋势」。他提到，个人和有权势团体的自私态度使得不信任和分裂的气氛雪上加霜。

帕罗林枢机指出，全球化虽然拉近我们彼此之间的距离，却无法让我们感到互为弟兄姊妹。「经济发展并未减轻不平等的情况。相反地，它造成以利润和特定利益为先，罔顾对最弱小者的保护，环境问题逐渐恶化」。

这个趋势必须扭转。为了做到这点，并且营造一种尊重人的生活与尊严的文化，「务必明白生活型态的负面后果会影响到每一个人」。

生态债务和外债的危险

面对许多早已债台高筑的国家，帕罗林枢机吁请努力找出方法，以免进一步损害它们的发展和适应能力。「在讨论气候资金时，应当记得生态债务和外债是一体两面的事，以未来作为抵押物」。

有鉴于此，帕罗林枢机重申教宗方济各的呼吁，即：有些国家的债务永远也还不清，比较富裕的国家应该予以免除。枢机指出，教宗这一席话「不仅涉及慷慨，更是正义的问题」。

接著，帕罗林枢机呼吁建立一个新的、为人著想的全球金融体系，好能支持公平且可持续的发展，尤其要帮助弱小国家的发展。枢机也期勉本届大会激发那促进包容性成长的政治意愿。

我们不可视而不见

谈到这方面的努力，帕罗林枢机强调，圣座「在整体生态、教育和宣导领域格外努力，要让众人意识到环境在任何层级都是与人和社会有关的问题」。我们不可视而不见，因为「冷漠是不义的帮凶」。

圣座国务卿邀请在场众人自问：我可以做什么？我如何能作出贡献？

枢机最后总结道：「今天没有时间冷眼旁观了。我们不能对此洗手不管、保持距离、疏忽大意或漠不关心。这是本世纪真正的挑战。」

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