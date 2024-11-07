教宗：为遭受洪灾袭击的巴伦西亚和西班牙祈祷

教宗11月6日在公开接见活动前，向巴伦西亚的主保“被遗弃者圣母”敬献一支花，为该地区日前遭风暴袭击的遇难者祈祷。公开接见活动结束时，教宗再次为和平发出呼吁。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月6日在圣伯多禄广场主持周三公开接见活动前，来到放置在广场上的“被遗弃者圣母”态像前，静默祈祷片刻，并将一支花敬献于圣母像前。这尊圣母像是遭风暴袭击的巴伦西亚人送给教宗的。

教宗说：“我愿意向被遗弃者圣母致敬，她是照顾贫困者的圣母、巴伦西亚的主保。巴伦西亚和西班牙其他地区遭遇了极大的痛苦。”今天，我们以这种特别的方式为这些遭遇苦难的人祈祷。

此前在11月3日主日，教宗诵念《三钟经》后为巴伦西亚洪灾的遇难者祈祷，呼吁人们伸出援手帮助处于困境中的灾民。他说：“我为巴伦西亚人们做些什么呢？我祈祷？我提供什么帮助呢？你们好好想想这个问题。”

据当地当局提供的数据，西班牙地区已有89人失踪，确定死亡人数为211人。

教宗在公开接见活动结束时为伊比利亚人诵念《圣母经》，并再次为和平发出呼吁，说，“我们不能忘记饱受折磨的乌克兰，不能忘记加沙和以色列。前几天，153名平民在街上遭到枪击。这令人非常悲痛。我们不能忘记缅甸”。

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