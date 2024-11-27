今年12月4日起，周三公开接见也将有中文读经员

教宗方济各11月27日在圣伯多禄广场主持周三公开接见活动，宣布从下一周，即12月4日周三起，也将有中文读经员。

（梵蒂冈新闻网）「下一周，随著进入将临期，公开接见活动要理讲授的概要也将开始有中文翻译。」教宗方济各11月27日上午在周三公开接见活动结束之际，宣布了这个消息。例行的周三公开接见目前有意大利语读经员，也有将教宗的话语翻译成法语、英语、德语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语和波兰语的读经员。自12月4日起，也将有中文读经员。

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今天在梵蒂冈电台－梵蒂冈新闻网的门户网站可以用繁体中文和简体中文来阅读消息。教宗的广播电台中文节目部诞生于1950年，《罗马观察报》于1981年首次以中文印刷，当时若望保禄二世教宗在出访日本期间出人意料地用中文发言。2009年，圣座官方网站vatican.va也有中文页面。至于《信仰通讯社》则是从1998年起用简体中文刊登消息。

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