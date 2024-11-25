教宗：仰望上主的青年，奔走而不疲倦

教宗诵念三钟经后问候聚集在圣伯多禄广场上的信众时，请两位韩国青年站在他的身旁，他们是世青节十字架交接的见证人。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月24日主日在宗座大楼窗口诵念三钟经后的问候中邀请两位韩国青年站在他的身旁。在当天上午弥撒结束之际，韩国青年从葡萄牙青年手中接过世青节十字架，并将其带到韩国首尔。

教宗说：“今天，各地方教会庆祝第39届世青节，主题是‘仰望上主的人，奔走而不疲倦’（参阅：依四十31）。如果不仰望上主，即使是青年有时也会感到疲倦！我问候葡萄牙和韩国代表团，他们传递了走向2027年在首尔举行的世青节的‘接力棒’。让我们为两个代表团鼓掌。”

接著，教宗提到23日在西班牙巴塞罗那荣列真福品的克劳塞亚斯（Cayetano Clausellas Ballvé）神父和平信徒托尔特（Antonio Tort Reixachs），“他们于1936年在西班牙因信仰而遇害”。

此外，教宗也提到两位真福将荣列圣品的日期。他说，“就如我曾宣布的，明年4月27日，在禧年青少年庆典上，我将册封真福阿库蒂斯（Carlo Acutis）为圣人。此外，从圣座封圣部获悉，真福弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）的列圣品案审理的程序即将圆满结束，在征得枢机们的意见后，我决定在明年8月3日禧年的青年活动期间将真福弗拉撒蒂册封为圣人”。

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