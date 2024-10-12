天主教叙利亚礼宗主教尤南感谢教宗对黎巴嫩的支持

正在罗马参加世界主教会议的安提约基雅天主教叙利亚礼宗主教尤南11日与教宗会面，他感谢教宗对黎巴嫩的帮助和支持。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月11日接见了正在罗马参加世界主教会议的安提约基雅天主教叙利亚礼宗主教尤南。与教宗会晤后，宗主教向梵蒂冈媒体表示：“这是一次非常美好的会见，我衷心感谢教宗，我感谢普世教会的领袖多年来对遭受苦难的黎巴嫩父亲般的帮助和支持。”

尤南宗主教表示，“教宗说的好，黎巴嫩正在不断增加的暴力已无法接受。这个小国在中东和整个地区曾是一颗珍珠，不幸的是，黎巴嫩受到许多侵犯……教宗非常关怀黎巴嫩人民，呼吁交战各方确保和平”。

宗主教以痛苦的心情注视著黎巴嫩的情势，最近战争在整个领土上蔓延，炸弹落在贝鲁特。尤南宗主教表示，“我们无法解决巴勒斯坦的问题，阿拉伯联盟该当介入并找到解决方案”。令宗主教担忧的是，所有人被迫离开自己的家园，“约有1百万人迁移，其中很多人是无辜的”。

安提约基雅天主教叙利亚礼宗主教提到人道主义危机，他说，这不是最紧迫的：最紧迫的是使黎巴嫩有自己的身分认同，有自主权及解决其问题的可能行。宗主教也寄望找到确保所有黎巴嫩人安全的方法。

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