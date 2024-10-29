教宗鼓励斯卡拉布里尼传教士：照顾移民和遭遇不公对待的人

教宗10月28日接见了圣嘉禄会修会大会的全体与会者，提醒他们福传使命的三个面向：移民、牧灵关怀和爱德工作，使之成为真正的“希望的朝圣者”。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各10月28日上午在梵蒂冈接见了圣嘉禄会（俗称“斯卡拉布里尼传教会”）第16届修会大会的全体与会者。教宗赞赏他们以禧年的格言“希望的朝圣者”为该届修会大会的主题。教宗从三个方面提醒他们独特的传教使命：移民，“希望的主人”；专门的牧灵工作；具体的爱德，爱要重新将人、人的权利和尊严置于中心。

移民“在他处寻获日用食粮”

关于移民，教宗首先说道：“在为移民的传教和爱德牧灵关怀规划时，你们选择从禧年的格言中汲取灵感，真是太好了”。教宗说：“我是移民的儿子，我们来到美洲，我们一直生活在那里，促进它的发展，向前推进。”人离开故土就是希望“在他处寻获日用的食粮”。

“移民的坚韧顽强，总是得到留在故乡的家庭的爱的支持，这教会了我们很多东西，尤其是对你们这些‘移民中的移民，正如你们会祖希望你们的那样，你们要分享他们的旅程。”

救恩的历史就是移民的历史

接著，教宗指出，透过“基督与在外乡人身上呈现的相遇、对话、接纳的动力”，“你们与他们一起成长，彼此团结互助，‘在天主内，唯独在天主内’获得释放”。“你们不要忘记旧约中的历史：寡妇、孤儿和客居他乡者。他们是天主优先选择的人。”

“寻求未来是移民的追求，此外，也表达出一种对救恩的需要，这使众人共同的需要，越过种族和地位的不同。”

教宗强调，事实上，“正确理解并生活”出这旅程，“尽管在痛苦中，也能成为一所宝贵的信仰与人性的学校，无论对那些提供帮助的人还是那些被帮助的人都如此。我们不该忘记救恩史是移民、行走中的子民的历史”。

与移民共同成长

随后，教宗谈到第二个方面，即对移民的牧灵关怀。教宗说：“我们许多兄弟姊妹的家园被剥夺，他们经历了不义和暴力往往极不人道，以至使那最坚强的人也会陷入绝望或听天由命的黑暗之中。”教宗提醒道，不容忽视的是，每一位移民“都应受到接纳、陪伴、提升与融合”。需要有人在移民的伤痛前弯下腰，“照顾他们极脆弱的身体、精神和心理”。

教宗指出：“需要在物质、宗教和人性层面进行关怀的牧灵，好能支持他们的希望，以此建立通往天主的内心旅程。天主是旅程中忠信旅伴，祂始终与受苦者同在。”

爱德工作以人为中心

随后，教宗讲到了第三个方面，即具体的爱德使命。教宗解释，如果在《圣经》中，“禧年的法律之一是将土地归还给那些失去土地的人，那么今天这种正义的行为该当实现。另外，在爱德使命工作，要重新将人、他们的权利和尊严置于中心”。

最后，教宗期许圣嘉禄修会的会士们，在圣体面前，被钉耶稣和移民之母玛利亚台前，从谦卑和喜乐感恩的时刻开始，使修会大会成为“深化和更新其修会生活及使命的机会”。教宗总结道：“唯有从这里开始，怀著希望，在爱德中一起行走。”

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