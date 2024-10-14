教宗致函准枢机：仆人之称应始终比阁下头衔更重要

教宗向准枢机发表信函，敦促他们要目光高远、双手合十、两脚赤裸。教宗的这番寄语是阿根廷诗人贝纳德斯用来形容十字架圣若望的三种态度。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月12日致函准枢机。这些新枢机的名单于10月6日主日公布，他们将于12月7日领受枢机红帽。

目光高远、双手合十、两脚赤裸

教宗首先向每一位准枢机致以问候、表示欢迎。他指出，新枢机是罗马圣职团的一员，这「表达出教会的合一，以及所有地方教会与罗马教会的密切联系」。教宗引用阿根廷诗人贝纳德斯（Francisco Luis Bernárdez）形容十字架的圣若望的话语，即目光高远、双手合十、两脚赤裸，称这三种态度也适用在枢机身上，因为他们要肩负起新的使命。

教宗写道：「目光高远，因为你的服务需要拓展眼界、敞开心胸，好能看得更远、爱得更广更深。」

「双手合十，因为教会最需要的是宣讲和你的祈祷，以便妥善牧养基督的羊。祈祷是分辨的场所，帮助我去找出天主对我们子民的圣意，而且予以奉行。」

「两脚赤裸踏在实地上，接触世界许多动荡的角落，那里遭受战争、歧视、迫害、饥饿和各式各样贫困的痛苦与磨难，需要你极大的怜悯和慈悲。」

枢机的服务使命

教宗在信函结尾感谢准枢机的「慷慨」，保证为他们祈祷。教宗祝愿仆人的称呼始终比阁下的头衔更为重要。教宗最后请各位准枢机以祈祷陪伴他，并向他们颁赐降福，将他们托付于童贞圣母玛利亚。

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