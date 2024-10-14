教宗：战争是一场空，切莫自以为无往不胜

教宗方济各在诵念《三钟经》后再次谈到在中东和乌克兰的战争，恳请为外交工作和对话腾出空间。

（梵蒂冈新闻网）所有战线应当立即停火，为外交工作和对话腾出空间。教宗方济各于10月13日、纪念圣母最后一次在法蒂玛显现的日子，在诵念《三钟经》后重申，战争始终是一场挫败。他再次吁请在中东竭尽所能取得和平。

「我与巴勒斯坦、以色列和黎巴嫩所有被卷入其中的百姓同在，并呼吁要尊重联合国在那里的维和部队。我为所有受害者、流离失所者和人质祈祷，愿他们早日获得释放。我希望这个由仇恨和报复所引发的庞大且无用的苦难能尽快结束。弟兄姊妹们，战争是一场空，是一场挫败，绝对带不来和平，绝对带不来安全。这为所有人都是一场挫败，尤其是那些相信自己所向无敌的人。拜托，请你们住手。」

不要再滥杀无辜

教宗吁请停止所有暴力，并把目光转向乌克兰。教宗恳请国际社会不要让乌克兰人民「死于寒冷」，并呼吁停止「对平民百姓的空袭」。平民百姓「受到的打击愈加严重」，教宗为此疾呼「不要再滥杀无辜」。

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