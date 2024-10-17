教宗接见外科医师：请你们做受苦者的生命守护者

教宗方济各向意大利外科医师表达敬意，提醒他们保护受苦者的生命，以及是科学在为人服务，而非人在为科学效劳。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月16日周三上午在梵蒂冈接见了意大利外科医师协会第126届全国大会的与会成员。他说：「当按照天主肖像受造的人的身体交在你们手上时，你们要做『健康的匠人』。你们愿意受到怎样的照护，也要同样地善待他人。」

本届大会在罗马召开，主题是「外科医师的未来，未来的外科医师」。教宗接见与会者时，首先赞许外科医师治病救人的天职，感谢他们为此重任做出的牺牲。在此背景下，教宗敦促他们总是怀著人文和专业素养行事，在健康的文化内为每个人的整体效劳。

不只是器官或组织

教宗鼓励外科医师牢记在他们面前的「始终是活生生的人」，而不只是「器官或组织」。教宗提醒他们，医生偶尔会忘记要以病人或伤者为中心。

教宗沉痛地指出，有时候，现代医学把人的身体贬低为「纯粹的科学研究和技术操作对象」，把患者放在第二位。

科学为人服务

「然而，是科学在为人服务，而非人在为科学效劳」。教宗为「人性化的科学」发出呼吁。

外科手术现在仰赖很多新科技，包括人工智能。在这样的时代，教宗吁请「绝对不要忘记，外科医师的手是无可取代的」。

圣父教宗鼓励医生促进人性价值，未来的外科医师尤其要如此。教宗表示，「你们的工作和使命将始终无比重要：因此，我邀请你们做受苦者的生命守护者，保护那些受苦之人的生命」。

效法慈善的撒玛黎雅人

此外，教宗也敦促这些「尊敬的外科医师」要效法慈善的撒玛黎雅人，以及上主亲近并关怀有需要者的风格。如此一来，「每一个好医生都变成他们病患的近人」。

教宗最后感谢外科医师致力于帮助受苦者，并祈求病人之痊圣母玛利亚陪伴他们的服务，在他们工作和研究辛劳时予以安慰。会晤结束前，教宗颁赐了他的宗座降福。

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