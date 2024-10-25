教宗敦促梵蒂冈听告解司铎总是宽恕

教宗方济各接见梵蒂冈听告解司铎，提醒他们：一名优秀的听告解司铎必须总是对忏悔者表达出关怀、慈悲和怜悯的态度。

（梵蒂冈新闻网）「请你们总是宽恕，因为我们在这里是为了宽恕；吵架就让其他人去吵吧！」在纪念方济各住院会领受在圣伯多禄大殿内听告解的使命250周年之际，教宗方济各10月24日接见了该团体成员，对他们做出这项叮嘱。

天主的温柔

60名在梵蒂冈内听告解的方济各住院会会士在该团体院长科萨蒂（Vincenzo Cosatti）神父的陪伴下，前去枢密会议厅晋见教宗方济各。教宗强调，对于前来办告解的教友和其他游客来说，听告解司铎在大殿内的服务至关重要，因为该服务「向他们见证了教会首先以蒙宽恕的团体的身份来欢迎他们」。蒙宽恕的教会「对天主温柔的光明和力量常怀信望爱三德」。

谦逊

接著，教宗省思了听告解职务的三个面向：谦逊、聆听、慈悲。

举例来说，宗徒之长圣伯多禄经历了个人的挫败后，寻求宽恕、学会谦逊（参阅：路廿二56-62）。教宗邀请在场的听告解司铎先把自己看作是「忏悔者」，始终寻求天主的慈悲。这份谦逊应当反映在他们在圣伯多禄大殿这神圣空间里的祈祷和行为上。

聆听

然后，教宗吁请听告解司铎们秉持积极且具有同理心的态度去聆听，尤其要聆听青年和脆弱者。但是，听告解司铎不是心理医师。

教宗嘱咐说：「你们的话越少越好。应当仅仅是聆听、安慰和宽恕。」听告解司铎要把每个办告解者的话语当成天主的恩典，予以接纳，这样不仅有助于引领他人，而且也对自己的个人悔改助益良多。

教宗提醒道，在修和圣事中真心聆听忏悔者，听告解司铎聆听的是「贫困且谦卑的耶稣」，进而协助忏悔者与基督相遇。

宽恕与慈悲

此外，教宗也敦促听告解司铎慈悲、怜悯又温和地善待忏悔者，承认那些来办告解的人早就因他们自己的罪过而深感羞愧了。

「作为天主宽恕的分施者，重要的是做个『慈悲的人』，阳光、慷慨，随时以言语和态度去理解人、安慰人。」教宗由此提到方济各嘉布遣会圣曼迪茨（Leopold Mandic）神父，他对悔罪者慈爱且慷慨，因此远近驰名。

听告解司铎必须效法天主以「关怀、慈悲和怜悯」待人。教宗坚持这点，并且提到另一位嘉布遣会士的德表，即2023年荣升枢机的德里（Luis Pascual Dri）。教宗经常以德里枢机作为听告解司铎的典范。

教宗最后感谢梵蒂冈听告解司铎的服务，并鼓励他们在谦逊、聆听和慈悲中继续推进使命。

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