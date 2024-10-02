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2024.10.02 Celebrazione eucaristica per l'Inaugurazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 2024.10.02 Celebrazione eucaristica per l'Inaugurazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo  (Vatican Media)
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教宗钦定10月7日为祈祷及守斋日，祈求世界和平

教宗方济各钦定10月7日为祈祷及守斋日，以呼求和平之恩。他也宣布要于前一天6日前往圣母大殿颂念《玫瑰经》并请求圣母转祷，要求世界主教会议全体成员都参加。

（梵蒂冈新闻网）在战争的风于世界不同地方吹拂的时刻，教宗方济各10月2日在圣伯多禄广场主持世界主教会议开幕弥撒时钦定10月7日为祈祷及守斋日，那是哈玛斯恐怖袭击以色列满一周年的日子。教宗说：「我吁请所有的人为世界和平善度祈祷和守斋的一天。」

此外，教宗也宣布要于10月6日再次前往罗马圣母大殿，请求圣母为和平转祷。他要求世界主教会议所有聚集在罗马的成员都来参加这项活动，并且说：「为了请至圣圣母玛利亚为和平之恩转求，接下来的主日我要前往圣母大殿，在那里诵念《玫瑰经》，沉痛地恳求圣母。」

教宗方济各自上任以来，多次邀请信众为不同地方的局势祈祷和守斋：2013年为叙利亚、2017年为刚果民主共和国和南苏丹、2020年为黎巴嫩、2021年为阿富汗、2022年为乌克兰，以及2023年为圣地。

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2024 October 02, 12:14

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