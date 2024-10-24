宗座研究院奖颁给拉丁文研究，教宗赞许这是探索的沃土

「宗座研究院奖」颁奖典礼于10月23日举行。为此，教宗致函强调拉丁文化传统的价值，称它促进政治事务与基本原则的紧密关系，指出科学与信仰必须彼此对话，「引领我们了解世界」。

（梵蒂冈新闻网）「2023年宗座研究院奖」颁奖典礼于10月23日下午举行。在此机会上，教宗方济各致函圣座文化教育部长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机，赞许获奖作品《论自然》（De rerum natura）和《论政治》（De re publica）邀请人们对环境和公共利益进行反思。这两部作品是宗座拉丁语文化研究院与圣座文化教育部协调下选出的，前者谈论拉丁文与科学，后者涉及拉丁文与政治。教宗赞许道，通过这两个研究领域，展现出拉丁文「培养了一片沃土，以便在科学、文化和政治之间探索及整合」。

科学与信仰应为共同家园的福祉进行对话

谈到得奖作品《论自然》，教宗指出，「它让我们想到万物的美妙」，展现出今天务必要秉持「环境脆弱性」的意识「对自然界加以反省」。

「科学为我们提供了理解自然规律的工具，以探索生命的奥妙，应对生态的挑战」。然而，「唯有透过伦理、文化和灵性的诠释」才能「领悟到宇宙的深奥意义」。

教宗强调，整个大自然都是「天主的礼物」。这必定促使人「省思我们对共同家园的责任」。「科学与信仰能够且必须对话」，因为「二者都蒙召引领我们了解世界」。

在这方面，获奖作品《论自然》提醒众人，「科学不可被贬低为单纯的累积数据，却应该有助于领会受造界的复杂和美妙」。

为团体效劳

提到《论政治》的主题，教宗表示，它催促人们「探索政治的基础和架构」，同时将「公共利益和正义」列入考量。

教宗指出，「在社会动荡的时代」，拉丁文化传统有其价值，「因为它促进『政治事务』与省思的基本原则之间的紧密关系」。如果「本著诚信与正直从事政治，这样的政治就是一门高尚的艺术、一个为团体效劳的召叫，从不谋求私利」。

因此，「将伦理扎根于人文价值的提议」，等同于邀请「在对话、尊重及融洽的气氛中采取负责任行动的呼召」。实际上，「政治应对不平等、造福每一个人，尤其是最容易受到伤害的人」。教宗提出需要「人性和文化的培育」，因为「只有受过良好薰陶且怀有充分意识的公民，才能推动社会的健康变化」。

拉丁文是省思与对话的工具

至于拉丁文，教宗方济各强调，它是「学问与思想的宝藏，有如一把钥匙那样让我们能进入那些塑造我们世界的古典文献」。拉丁文是「西方文化的根基」。

此外，它也是一种「拥抱哲学、科学、艺术和政治的语言」，所以是「省思与对话的工具」，「我们这种四分五裂的世界」极其需要它。

教宗最后赞赏2023年宗座研究院奖得主「提供与时俱进且新鲜的视野」，激发我们的思考。「他们的研究不只是研读古代大师的思想，更将他们的学问整合进现代环境里去，使之更贴近我们时代的挑战」。

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