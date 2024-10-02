教宗主持开幕弥撒：每一份贡献应是恩典，不可强行推进议程

世界主教会议第十六届常规会议第二期会议的开幕弥撒由教宗方济各亲自主持。教宗邀请与会者不封闭在各自的信念内，如有需要，也能为了公益而牺牲局部利益。

（梵蒂冈新闻网）聆听、分辨天主的声音、摆脱一切妨碍“在差异中创造和谐”的因素、开放心胸、“成为渺小的人”，好能“以谦卑的心”彼此接纳。在世界主教会议第十六届常规会议第二期会议中，这些是应有的态度。教宗方济各10月2日上午在圣伯多禄广场主持大会的开幕弥撒中，阐明了上述要点。

在共融中聆听

教宗提醒在场参礼的25,000名信众，世界主教会议“是一个旅程”。在这个旅程中，上主将数百万“散布在世界各地的弟兄姊妹”的“经历、梦想和希望”交到“与会者的手中”，让他们努力“了解该走哪条路，才能达到祂希望将我们领到的地方”。教宗解释，为识别出天主的旨意，需要“以尊重和专注的态度，藉著祈祷和圣经的光照”，接受“在这三年的密集工作、分享、交流，以及心智净化的耐心努力中，收集到的所有贡献”。

教宗指出，实际上，这就是“在圣神的帮助下”，需要“聆听和理解”所提出的“看法、期望和建议”，一起分辨“天主对教会说话的声音”。教宗提醒，世界主教会议“不是国会开会，而是在共融中聆听的地方”。教宗也告诫，为能聆听，就需要“摆脱在我们内和我们彼此间能阻碍“圣神的爱”在差异中创造和谐的因素”。

“谁若傲慢地认为聆听上主的声音属于自己的专利，他们就没有能力聆听。相反，我们应以感恩和朴实的态度来接纳每一句话，成为天主恩待我们弟兄姊妹的回音。具体来说，我们要当心不可将我们的贡献变成需要维护的自尊或要强行推进的议程，而是将它们作为需要分享的恩典，甚至随时准备牺牲局部的利益，如果这能有助于按照天主的计划一起让一些新事物诞生的话。”

问题的解决在于天主

教宗警告，封闭在自己看问题的视角和自己的主张内，结果就是“损人利己”，不聆听他人，尤其不聆听上主的声音。问题解决的方案不在于我们，而在于天主，因此需要以信赖之心聆听上主。

敞开心怀，为他人奉献

教宗继续表示，在世界主教会议的与会者中，有“能干、素质良好的人”，他们能提供“有才华的省思和见解”，这是一种“财富”，能“激发”、带动“以更开放的方式思考和果断地前行”，帮助人“即使面对挑战和困难，仍保持坚固的信仰”。再就是，需要有“开放的心、对话的心”、“敞开心扉”、“彼此奉献，成为接纳的拥抱和避风港”。

在世界主教会议中，每个人既能“自由地表达意见，也能感受到身边有爱他、尊重他、欣赏他的朋友，他们也愿意聆听他的心声”。这是关于“拥抱、保护和关怀”，而不是“便利的技巧”，是出于“教会的特质”。

教宗接著指出，“那要紧的、基本的乃是和谐” ，而和谐只能由圣神产生，圣神“是和谐的大师，祂在如此多的差异中却能创造出一个声音，但其中有许多不同的声音”。教宗说：“教会需要和平与开放的场所，这首先要在心中创造，让每个人都感到被接纳，如同母亲怀抱的孩子，又如被父亲举到脸颊上的婴儿。”

开阔视野，拓展胸襟

然后，在意识到世界主教会议必须面对的议题时，需要开放心智。教宗说：“鉴于世界主教会议的重要性，在某种意义上，它要求我们成为“宽大的人”，在思想、心胸、视野上有远大的襟怀，因为要面对的是‘重大’而棘手的问题，它们的情况广泛且普遍。”

教宗最后总结道，但需要记住，“唯有放低身段，才能完成我们所受托的使命，让自己成为渺小的人，以谦卑的态度彼此接纳原本的样子”，因为“教会内地位最高的人就是最应放低身段的人”。

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