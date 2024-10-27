世界主教会议闭幕弥撒：成为行走的教会，分享福音的喜乐

教宗方济各在第16届世界主教会议闭幕弥撒的讲道中，描绘一个在人类诸多的灾难中，“扔下心灰意冷的外衣”、“弄脏双手”的教会团体。

（梵蒂冈新闻网）“我们不需要一个坐视不顾的教会”，而需要一个如同盲人巴尔提买那样的教会，扔下“心灰意冷的外衣”，将自己的盲目托付于上主，站起来，“跟随祂且与祂同行”，“倾听世界的呼声，弄脏双手去服事上主”，将“福音的喜乐带到世界的每个角落”。这是教宗方济各为同道偕行的教会描述的图像。教宗于10月27日主日在圣伯多禄大殿主持感恩祭，为第16届世界主教会议落下帷幕。以下是教宗弥撒讲道的全文：

福音向我们介绍了巴尔提买，一个被迫在路边乞讨的盲人，一个被抛弃、毫无希望的人。然而，当他听到耶稣经过时，便开始向祂呼喊。他唯一能做的，就是大声呼喊自己的痛苦，向耶稣表达自己重见光明的愿望。当所有人被他的声音打扰而责备他时，耶稣却停下脚步。因为天主总是聆听穷人的呼声，在祂面前，没有任何痛苦的呼喊会被忽视。

今天，在本届世界主教会议结束之际，心怀我们所能共同分享的感恩之情，让我们停下来反思这位盲人身上发生的事：起初，“他坐在路边乞讨”（谷十46），而最后，在耶稣的召唤下，他重获视力，“在路上跟著耶稣去了”（谷十52）。

福音告诉我们关于巴尔提买的第一件事，是他坐在那里乞讨。他的姿态是典型的一个被困在自己痛苦中的人，坐在路边，仿佛除了等著逾越节经过耶里哥城的朝圣者施舍，什么也做不了。然而，正如我们所知，真正的生活，不能坐在原地：活著就要一直在前进，踏上旅程，拥有梦想，作计划，向未来敞开心怀。盲人巴尔提买也代表著我们内心的盲目，这盲目阻碍我们，让我们坐在远处，使我们停滞不前，徘徊在人生的边缘，失去希望。

这能让我们除了思考个人的生活，也反思我们如何作为上主的教会。在前行的道路上，有许多事情能使我们变得盲目，无法认出上主的临在，也没有准备好面对现实的挑战，有时甚至不知道如何回应那些向我们发出呼声的诸多问题，就像巴尔提买向耶稣的呼喊。然而，面对今日男男女女的问题、当代的挑战、福传的紧迫，以及人类的许多创伤，弟兄姐妹们，我们不能坐在原地。一个坐著的教会，几乎是在不知不觉中退出了生活，把自己局限在现实的边缘，这样的教会就有可能陷入盲目，沈浸在自己的困窘中。如果我们仍然坐视不理，就会继续看不到我们牧灵的紧迫性，以及我们所生活的世界的诸多问题。让我们祈求上主赐给我们圣神，使我们不要坐在我们的盲目中，盲目能唤来世俗，世俗能唤来安逸，安逸能唤来封闭的心。请不要坐在我们的盲目中。

相反，我们要记住：上主会经过，上主每天都经过，上主总是经过并停下脚步，关照我们的盲目。我呢，我听到祂在经过吗？我能够听到上主的脚步声吗？上主经过时，我能分辨出吗？若世界主教会议推动我们成为如巴尔提买般的教会，那将是美好的：一个门徒的团体，听到上主经过时，会感受到救恩的震撼，被福音的力量唤醒，开始向祂呼喊。要这样做，聆听世上所有的女人和所有的男人的呼声：那些渴望发现福音喜乐和那些疏远的人的呼声；那些冷漠者无声的呼声；那些受苦者、贫困者、边缘人的呼声、被工作奴役的儿童、他们在世界许多地区因工作而被奴役；聆听破碎的声音，聆听那些甚至不再有气力向天主呼喊的人们的破碎声音，因为他们已无力发声或心灰意冷。我们不需要一个坐视不顾的教会，而需要一个倾听世界呼声的教会，我这样说，也许有人会反感，我们需要一个不怕弄脏双手去服事上主的教会。

接著，让我们来看第二个方面：如果说起初巴尔提买是坐著的，我们看到，他最终“在路上跟著耶稣去了”。这是福音典型的表达方式，意思是他成了耶稣的门徒，跟随了祂。事实上，在他向耶稣呼喊之后，耶稣停下来，将他叫过来。巴尔提买从坐著到跳起来，随即重见光明。现在，他能够看见上主，认出天主在自己生命中的作为，终于能跟在祂后面行走。我们也如此，弟兄姐妹们，当我们停滞不前、安于现状时，当我们作为教会找不到重新站起来继续前行的力量、勇气和胆识，以及必要的开诚布公时，请记住，我们总要回归上主，回归福音。回归上主，回归福音。每当上主经过时，我们必须总是且重新聆听祂的召唤，这召唤让我们重新站起来，带我们走出盲目。然后，我们再次跟随祂，与祂一同前行。

我要强调的是，福音说巴尔提买“在路上跟著耶稣去了”。这是同道偕行教会的一个形象：上主召叫我们，当我们坐著或跌倒时，祂扶起我们，赐给我们新的视力，使我们在福音的光照下看见世界的不安和痛苦。如此一来，我们仰赖上主重新站立，我们体验到“在路上跟著耶稣去了”的喜悦。跟随上主是在路上跟随祂，不是关闭在我们的安逸中跟随祂，不是在我们想法的迷宫中跟随祂：是在路上跟随祂。我们要始终牢记：不要独自或按照世俗的准则行走，而要在路上一同跟随祂，与祂同行。

弟兄姐妹们：我们不要一个坐著的教会，要一个站立的教会。不要一个不作声的教会，要一个聆听人类呼声的教会。不要一个瞎眼的教会，要一个被基督光照的教会，将福音之光带给他人。不要一个静止不动的教会，要一个传教的教会，在世界的道路上与主同行。

今天，当我们为共同走过的路，向天主感恩的时候，我们可看到并敬仰经过精心修复的圣伯多禄古老座椅的圣髑。怀著信仰的惊叹来默观它，我们要牢记这是爱的座椅、合一的座椅、慈悲的座椅，正如耶稣吩咐伯多禄宗徒那样，不是统治他人，而是在爱德中服事他人。欣赏这座如今比以往更加辉煌壮观的贝尼尼华盖时，我们会重新发现它勾勒了整个大殿的真正焦点，即圣神的光荣。这便是同道偕行的教会：一个以圣神恩典为首席地位的团体，圣神使我们在基督内成为兄弟姐妹，并将我们引向祂。

弟兄姐妹们，我们要满怀信心地继续一起行走的旅程。今天，天主圣言也在对我们重复那对巴尔提买所说的：“放心！起来！祂叫你呢！” 我听到在叫我吗？这是应询问自己的问题。我听到在叫我吗？我是否感到虚弱，无法站起来？我是否请求帮助？请扔下我们心灰意冷的外衣，将我们的盲目交托给上主。我们要站起来，带著福音的喜乐，将它带到世界的每个角落。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html