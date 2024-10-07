教宗：所有战线停火，让各国主权得到尊重

教宗方济各于哈马斯袭击以色列一周年前夕在主日诵念三钟经活动中发出了新的呼吁：“从那天起，中东地区就被卷入了这场愈演愈烈的苦难中，毁灭性的军事行动不断地冲击著巴勒斯坦人民”。圣父的思绪还转向黎巴嫩，他要求停止复仇情绪的“增长”，避免再发生伊朗式的袭击。最后，教宗邀请众人参加圣母大殿的祈祷活动。

（梵蒂冈新闻网）“请所有战线立即停火”，释放加沙地带的以色列人质，为精疲力尽的巴勒斯坦人民提供援助，停止“复仇情绪的增长”和像伊朗对以色列那样的袭击，尊重各国的主权。10月6日主日，教宗方济各再度在诵念三钟经活动中呼求和平并指明可能路径，以结束发生在中东地区一年多来的暴行。

停止暴力

10月7日是哈马斯恐怖袭击以色列一周年的日子，这场冲突所引发的暴力和紧张事态仍在最近几周蔓延，诸如伊朗对以色列的袭击、黎巴嫩的战事升级。在这战火燃烧、生灵涂炭之际，教宗从宗座大楼书房窗口望向众人发出了他的呼吁：“够了！”。

“针对以色列人民的恐怖袭击时至明日将满一周年，我向他们再度表达我的关怀。让我们不要忘记在加沙仍然有很多人质，我呼吁立即释放他们。从（冲突爆发）那天起，中东地区就陷入了一场愈演愈烈的苦难中，毁灭性的军事行动不断地冲击著巴勒斯坦人民。这些人民在加沙饱经折磨，他们是无辜的百姓，他们应得到必要的人道主义援助。我请求包括黎巴嫩在内的所有战线立即停火。”

教宗念及黎巴嫩

教宗为所有黎巴嫩人民向上主祈祷，“尤其为那些不得不离开自己村庄的南部居民祈祷”。随后，教宗的思绪转向了国际社会，他要求采取行动以避免冲突升级：“我呼吁国际社会结束复仇情绪的加剧，防止类似伊朗那样的袭击再度上演”。

“所有的国家都有权在和平与安定之中生存，他们的领土不应该被袭击或侵犯。（各国的）主权应该得到尊重和安全保障。”

圣母大殿的祈祷活动

“这种情况之下，我们比以往任何时候都需要祈祷”。教宗邀请普世信众一同参与6日下午在圣母大殿举行的玫瑰经祈祷活动。世界主教会议的所有与会成员皆到场参加。

这次祈祷并没有随著诵念玫瑰经而结束，而是在精神上一直持续到7日，教宗号召全世界所有信徒在这天祈祷并守斋，以恳求天主赐予和平之恩。

“让我们以善的力量团结起来，对抗战争的邪恶阴谋。”

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