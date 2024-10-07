教宗：所有战线停火，让各国主权得到尊重
（梵蒂冈新闻网）“请所有战线立即停火”，释放加沙地带的以色列人质，为精疲力尽的巴勒斯坦人民提供援助，停止“复仇情绪的增长”和像伊朗对以色列那样的袭击，尊重各国的主权。10月6日主日，教宗方济各再度在诵念三钟经活动中呼求和平并指明可能路径，以结束发生在中东地区一年多来的暴行。
停止暴力
10月7日是哈马斯恐怖袭击以色列一周年的日子，这场冲突所引发的暴力和紧张事态仍在最近几周蔓延，诸如伊朗对以色列的袭击、黎巴嫩的战事升级。在这战火燃烧、生灵涂炭之际，教宗从宗座大楼书房窗口望向众人发出了他的呼吁：“够了！”。
“针对以色列人民的恐怖袭击时至明日将满一周年，我向他们再度表达我的关怀。让我们不要忘记在加沙仍然有很多人质，我呼吁立即释放他们。从（冲突爆发）那天起，中东地区就陷入了一场愈演愈烈的苦难中，毁灭性的军事行动不断地冲击著巴勒斯坦人民。这些人民在加沙饱经折磨，他们是无辜的百姓，他们应得到必要的人道主义援助。我请求包括黎巴嫩在内的所有战线立即停火。”
教宗念及黎巴嫩
教宗为所有黎巴嫩人民向上主祈祷，“尤其为那些不得不离开自己村庄的南部居民祈祷”。随后，教宗的思绪转向了国际社会，他要求采取行动以避免冲突升级：“我呼吁国际社会结束复仇情绪的加剧，防止类似伊朗那样的袭击再度上演”。
“所有的国家都有权在和平与安定之中生存，他们的领土不应该被袭击或侵犯。（各国的）主权应该得到尊重和安全保障。”
圣母大殿的祈祷活动
“这种情况之下，我们比以往任何时候都需要祈祷”。教宗邀请普世信众一同参与6日下午在圣母大殿举行的玫瑰经祈祷活动。世界主教会议的所有与会成员皆到场参加。
这次祈祷并没有随著诵念玫瑰经而结束，而是在精神上一直持续到7日，教宗号召全世界所有信徒在这天祈祷并守斋，以恳求天主赐予和平之恩。
“让我们以善的力量团结起来，对抗战争的邪恶阴谋。”
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