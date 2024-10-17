教宗致函粮农组织：请聆听食物链底层人民的诉求

适逢10月16日世界粮食日，教宗方济各致函粮农组织总干事屈冬玉，吁请将辅助原则和团结原则视为发展计划的基础，并且把劳工、农民、穷人和饥饿者的需求放在首位。

（梵蒂冈新闻网）当今时代的世人因「诸多不义」而受伤，为了确实应对并解决他们的粮食问题，「迫切需要有效措施，才能过上更美好的生活」。因此，务必「将辅助原则和团结原则视为我们发展计划和项目的基础」，聆听食物链底层人民的诉求，例如小农和直接参与粮食制造业的家庭。在10月16日、第44届世界粮食日当天，教宗方济各在致以联合国粮农组织总干事屈冬玉的信函中如此写道。

基层提出的需求

教宗敦促众人聆听基层提出的需求，他们是劳工、农民、穷人、饥饿者，以及在偏僻农村生活困苦的人。我们唯有以「正义的理想」为行动指南，人们的需求才会得到满足。这是教宗在《愿祢受赞颂》通谕中提出的「整体生态」原则。教宗要求「应考虑到每个人及整个人的需求，让他的尊严在与他人的关系中得到保护」，并且「与照料受造界」的任务紧密相连。

人人过上体面的生活

教宗指出，本届世界粮食日省思的主题是食物权，以「共建更好生活，共创美好未来」，满足人的基本需求之一，即「依照适当的标准摄取食物」，确保「人人过上体面的生活」。然而，我们看到这项权利往往遭到忽视，没有公平地落实，导致恶劣的后果。因此，教宗强调，粮农组织「有关粮食体系转型的提案，应该考虑到营养、可获得、健康且可持续的粮食的多样性和多元性」，以达到「人人享有粮食安全和健康膳食」的目标。

开放的园圃

教宗表示，世人迫切需要实际措施，以过上美好的生活。众人要「秉持友爱精神同心协力」，深知天主赐给我们的这个地球应该是个向和睦共处开放的园圃。这需要本著同舟共济的精神做决策，让保护后代子孙与保护当今世代的步伐齐头并进，怀著手足情谊建立代际联盟，赋予国际合作新的意义，从而激励粮农组织和整个多边体系。

教宗最后总结道，在这条道路上，国际社会能寄望于圣座和天主教会的鼓励及其「以坚毅精神作出的贡献」，让每个人都能为自己和家人获得份量充足且品质适中的食物，人人都能过上体面的生活，以及「世界上贫困与饥饿的痛苦祸患得以永远铲除」。

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