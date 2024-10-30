教宗：马蒂诺枢机是福音的仆人和对话的推动者

马蒂诺枢机日前安息主怀，教宗在寄给枢机的弟兄玛策禄的唁电中表达了他的哀悼之情。

（梵蒂冈新闻网）圣座正义与和平委员会前主席马蒂诺（Renato Raffaele Martino）枢机10月28日在罗马安息主怀，享年91岁。教宗方济各在一封寄给枢机的弟兄玛策禄（Marcello）的唁电中，缅怀这位“为福音和教会服务的热忱牧者”。教宗也向枢机的所有家人和萨莱诺-坎帕尼亚-阿切尔诺总教区表示哀悼。马蒂诺枢机在意大利萨莱诺出生，后来在圣座外交界服务。

教宗“感谢”马蒂诺枢机“与他的前任教宗们长期勤谨的合作”，并说，枢机生前曾在一些亚洲国家，特别是在联合国组织担任宗座大使”，通过这个职务，他“不遗余力地见证教宗对人类命运慈父般的关怀”。

自2002年起，马蒂诺总主教担任圣座正义与和平委员会主席一职，他在“托付给他的不同职责中，以极大动力为人们的益处，不断地推动对话与和谐做出努力”。教宗祈求上主“接纳这位忠仆进入天上的耶路撒冷”，并向那些因马蒂诺枢机的辞世而悲痛的人颁赐降福。教宗“对那些照顾枢机的人表示感谢”。

马蒂诺枢机的葬礼于10月30日下午3点在圣伯多禄大殿举行，由枢机团团长雷枢机主持，其他的一些枢机、总主教和主教与其共祭。教宗方济各将为马蒂诺枢机举行最后告别礼。

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