教宗：世界主教会议最后文件是给天主子民的礼物

教宗方济各向世界主教会议大会成员发表最后一篇讲话，称最后文件是「三重礼物」。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月26日晚上在梵蒂冈保禄六世大厅向世界主教会议大会成员强调，最后文件是三年来聆听天主子民的成果。这段同道偕行的旅程从三年前聆听与对话的进程开始，今年10月2日进入第十六届常规会议的第二会期。教宗指出，文件呈现出一条迈向「同道偕行的教会」的共同旅程，不仅以言语，更以行动和互动来实践福音的教导。

本届大会于10月27日主日正式落下帷幕，由教宗方济各在圣伯多禄大殿主持闭幕弥撒。

三重礼物

大会当天下午对最后文件进行了表决，予以通过。教宗称这份文件是涉及多重面向的礼物，既是教会的指导纲领，也是合一及共同使命的象征。

首先，教宗表明他需要主教们的辅佐，强调每一位主教的临在对塑造同道偕行旅程的重要性。「对我来说，作为罗马主教，在召集天主的教会举行世界主教会议时，我意识到我需要你们所有人：主教和同道偕行旅程的见证人。谢谢你们！」

教宗承认自己是个聆听者，提醒他自己和每一位主教，「罗马主教也需要聆听，好能回应天主每天对他的吩咐：『坚固你的弟兄姊妹，喂养我的羊群。』」（参阅：路廿二32；若廿一17）

为了在教会内增进和谐，即圣巴西略和梵蒂冈第二届大公会议所构想的和谐，聆听的态度至关重要。

守护和谐、摒弃僵化

梵二大公会议形容教会「有如一件圣事」。教宗期勉教会要实现梵二所勾勒的和谐，并解释道：「她是我们所盼望的天主的记号和工具。天主早就已经准备好筵席，而且现在正在等待。」

天主圣宠「对每个人的心灵悄悄说情话」。教会则要「放大这轻声耳语，不去妨碍它；去打开门，而非建高墙」。

「身为『恩宠的分施者』，我们不该企图绑住我们仁慈天主的手，霸占珍宝」。教宗敦促众人秉持开放和谦逊的态度，并引用女诗人德布雷尔（Madeleine Delbrêl）的诗句，劝勉人们不可抱持「僵化」的态度。

教宗诵念了她的几句诗，作为祈祷，并邀请教会怀著开放、喜乐和信赖天主仁慈的心去履行使命。

在破裂的世界做和平的证人

教宗强调，在破裂的世界里，教会的角色是缔造和平者。「在我们这个充斥战争的时代，我们必须做和平的证人，甚至要学会如何友善地发扬我们的差异」。

多名主教来自战乱、贫困和受苦的地区，教宗深知他们的经验各不相同，鼓励所有人通过聆听与修和去建设和平。

教宗宣布，他决定本届世界主教会议后不会撰写一道宗座劝谕，而是立刻让所有的人都能阅读世界主教会议最后文件。

「这份文件已经囊括了非常具体的指示，可以在个别大洲和环境下当作教会使命的指南。」教宗如此解释道，并相信这共同的经验会对「服务天主子民的具体行动」有所启发。

圣神在教会内嘘气

教宗表明，圣神是在所有文化、挑战和希望中促使教会合一的力量。教宗感谢在场每一个人的参与，鼓励世界主教会议全体与会者把圣神的礼物带给世人，做一个聆听、祈祷且谦逊的教会。

「圣神在这项学习上召叫并支持我们，我们要把它理解成皈依的进程」。世界主教会议「不是终点，而是持续皈依的进程」。

教宗最后再次引用女诗人德布雷尔的话，说：「只有一位圣神在所有地方嘘气。」

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