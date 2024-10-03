教宗接见德国大公朝圣团：与失去希望的人分享信仰的喜悦

教宗方济各10月2日上午在梵蒂冈接见由德国德累斯顿-迈森教区和萨克森福音派路德教会组成的朝圣团。教宗嘱咐他们怀著信赖之心谦逊地与所有人分享信仰的意义、希望及喜乐。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月2日在梵蒂冈接见了德国德累斯顿-迈森教区和萨克森福音派路德教会的朝圣团成员并向他们讲话，嘱咐他们亲自做出可信的见证，与所有人分享信仰。

“我们唯有期待祢！”

首先，教宗用德语亲切问候到访的德国朝圣团全体成员，并赞赏他们以德语版《谢主颂》的“我们唯有期待祢！”为此次朝圣活动的格言。

教宗表示，旅行旨在“为我们这个时代的人们一起重新发现朝圣的灵性宝藏”，并把这些恩典分享予他人，“包括那些好像远离信仰的人、还没有听过基督话语的人，或者那些认为祂丝毫不重要的人们”。教宗说道：“我认为，今天许多人的生活缺乏意义、希望和喜乐，这些是这个世界无法给予的。这就是为什么我敦促你们以信赖和谦卑的态度，与所有人分享信仰的意义、希望和喜乐。”

亲自做出可信的见证

接著，教宗指出，为了有效地与他人分享信仰的意义，应该“亲自做出可信的”见证。教宗说：“上主亲口提到了祂门徒们的合一，并向天父祈求：愿众人都合而为一，为叫世人相信。（参阅：《若望福音》十七21）”于是，教宗以教会的名义感谢朝圣者“认真实行耶稣的大公合一使命，并藉著这次共同的朝圣活动和日常生活中同样重要的事，来实现这项使命”。

藉著天主的恩宠，从微小到伟大

随后，教宗敦促在场的朝圣者继续“共同努力”，见证他们内心的“希望”（参阅：伯前三15）。教宗提出一些圣经图象，例如“地上之盐”、“世界之光”、“小种子”。教宗解释道：“在天主恩宠的助佑下，微小之事能够成就为伟大之事。这比我们人类光靠我们自己的力量所能成就的，更伟大、更美好。”

教宗还提到了一个历史性的事件：“1989年10月在德累斯顿，一些基督新教徒和天主教徒与警察对峙时，奇迹般地没有开任何一枪，而且在其它的一些城市也启动了一条谁也想不到的和平之路，最终促成了德国统一的‘奇迹’。”

最后，教宗邀请所有的在场人士祈祷，教宗说：“现在让我们一起向我们的在天大父祈祷，用一篇将所有基督徒联合在一起的祈祷词。我们向天父祈求我们生活及朝圣之旅所需的一切，最终使我们的伟大渴望得以实现：即在与天主和我们彼此之间的共融中达至圆满的和谐。”

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