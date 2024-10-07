和平玫瑰经：教宗呼吁煽动仇恨的人悔改，停止制造死亡的武器

教宗方济各在圣母大殿与所有参加世界主教会议的成员及众多罗马教区的信徒一起为和平诵念玫瑰经。他在罗马人民救援之母像前祈祷：“在这个被不义压迫、被战争蹂躏的时代，求妳来救助我们，擦去那些为自己亲人、子女去世而痛苦流泪者脸上的泪水。”

（梵蒂冈新闻网）“哦，和平之后，求妳转化那些煽动仇恨者的心灵，压制那些制造死亡的武器噪音，熄灭人心中潜藏的暴力，并在治理国家的人的行动中启发和平的计划。”

教宗方济各在其牧职任内大约有150次在这幅罗马人民救援之母像前祈祷，将他的旅行和治愈行动托付于圣母。10月7日主日，教宗又将被“战争”和“不义”所压迫的世界的命运托付给圣母，这个世界似乎已经失去了“兄弟情谊的意识”。

教宗呼吁：“愿各民族之间停止分裂、争吵和战争。”

和平祈祷

如同去年一样，在世界主教会议进行期间，教宗再次召集罗马教区的信友一同祈祷，祈求被冲突摧毁的世界恢复和平。然而，与去年不同的是，当时中东的战争才刚刚爆发，而目前的情况却濒临深渊，巴勒斯坦、以色列、伊朗和黎巴嫩之间的暴力和紧张局势不断蔓延。对此，教宗当天在三钟经祈祷中呼吁“全线”停火，终止这场“复仇的恶性循环”。

参加玫瑰经祈祷的，除了有世界主教会议的神长外，还有圣座各部会成员以及各国驻圣座的使团。教宗比预定时间提前抵达圣母大殿，从正门进入，并向信徒们致意。居住在附近的许多信徒在大殿前广场，通过大屏幕参加礼仪，一同诵念玫瑰经。大殿内，一名男孩和一名女孩给教宗送上蜡烛和花冠，教宗将它们放在罗马人民救援之母像前，独自静默祈祷片刻。

请垂听我们的呼唤

教宗在祈祷中表示：“妳随时准备接纳我们的痛苦，求妳在这个被不义压迫、被战争蹂躏的时代来救助我们，抚慰那些因失去至亲、子女而痛哭的受苦者，擦去他们脸上的泪水。”“求妳唤醒我们，使我们从遮蔽我们道路的昏睡中醒来，解除我们心中的暴力武器。教宗也”为“失去和平喜乐和兄弟情谊的”整个人类大家庭祈祷。

教宗继续说：“请为我们处于危险中的世界转祷，使它能守护生命，摒弃战争，关怀受苦的人、贫穷的人、手无寸铁的人、生病的人和受苦的人，保护我们的共同家园。求妳解开自私的结，驱散邪恶的乌云。赐予我们这些子女妳母亲的抚慰，使我们对新人类的来临怀有希望。”

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