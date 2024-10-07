和平玫瑰经：教宗呼吁煽动仇恨的人悔改，停止制造死亡的武器
（梵蒂冈新闻网）“哦，和平之后，求妳转化那些煽动仇恨者的心灵，压制那些制造死亡的武器噪音，熄灭人心中潜藏的暴力，并在治理国家的人的行动中启发和平的计划。”
教宗方济各在其牧职任内大约有150次在这幅罗马人民救援之母像前祈祷，将他的旅行和治愈行动托付于圣母。10月7日主日，教宗又将被“战争”和“不义”所压迫的世界的命运托付给圣母，这个世界似乎已经失去了“兄弟情谊的意识”。
教宗呼吁：“愿各民族之间停止分裂、争吵和战争。”
和平祈祷
如同去年一样，在世界主教会议进行期间，教宗再次召集罗马教区的信友一同祈祷，祈求被冲突摧毁的世界恢复和平。然而，与去年不同的是，当时中东的战争才刚刚爆发，而目前的情况却濒临深渊，巴勒斯坦、以色列、伊朗和黎巴嫩之间的暴力和紧张局势不断蔓延。对此，教宗当天在三钟经祈祷中呼吁“全线”停火，终止这场“复仇的恶性循环”。
参加玫瑰经祈祷的，除了有世界主教会议的神长外，还有圣座各部会成员以及各国驻圣座的使团。教宗比预定时间提前抵达圣母大殿，从正门进入，并向信徒们致意。居住在附近的许多信徒在大殿前广场，通过大屏幕参加礼仪，一同诵念玫瑰经。大殿内，一名男孩和一名女孩给教宗送上蜡烛和花冠，教宗将它们放在罗马人民救援之母像前，独自静默祈祷片刻。
请垂听我们的呼唤
教宗在祈祷中表示：“妳随时准备接纳我们的痛苦，求妳在这个被不义压迫、被战争蹂躏的时代来救助我们，抚慰那些因失去至亲、子女而痛哭的受苦者，擦去他们脸上的泪水。”“求妳唤醒我们，使我们从遮蔽我们道路的昏睡中醒来，解除我们心中的暴力武器。教宗也”为“失去和平喜乐和兄弟情谊的”整个人类大家庭祈祷。
教宗继续说：“请为我们处于危险中的世界转祷，使它能守护生命，摒弃战争，关怀受苦的人、贫穷的人、手无寸铁的人、生病的人和受苦的人，保护我们的共同家园。求妳解开自私的结，驱散邪恶的乌云。赐予我们这些子女妳母亲的抚慰，使我们对新人类的来临怀有希望。”
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