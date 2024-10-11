教宗第三次在梵蒂冈接见乌克兰总统泽连斯基

教宗方济各第三次在梵蒂冈接见乌克兰总统泽连斯基。此前，他们两人今年6月份在意大利举行的七国集团峰会上举行了双边会晤。

（梵蒂冈新闻网）正当在乌克兰的战争继续夺走许多人性命的时候，教宗方济各第三次在梵蒂冈接见乌克兰总统泽连斯基。他们两人于10月11日上午在宗座大楼举行长达35分钟的会晤。

4个月前，教宗与乌克兰总统在意大利举行的七国集团峰会上进行了双边会晤。之前，泽连斯基曾于2020年2月8日和2023年5月13日前来梵蒂冈晋见教宗方济各。

呼求和平，愿苦难得以终止

圣座新闻室的公告指出，乌克兰总统晋见教宗后，会见了圣座国务卿帕罗林枢机，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场。

公告表示，双方在圣座国务院谈论了「战争的情况、乌克兰的人道主义处境，以及那些或许能使这一切结束，在该国带来公正且稳定的和平的途径」。此外，双方也「审视了一些与该国宗教生活有关的议题」。

依照惯例，教宗与乌克兰总统互相赠送了礼物。泽连斯基总统送给教宗方济各一幅题名为《布查大屠杀》油画。教宗则送给乌克兰总统一个铜制浮雕作品，上面写著：「和平是一朵脆弱的花。」

此外，教宗也送给乌克兰总统今年度的《世界和平日文告》、几份教宗文件、2020年3月27日祈祷活动的相册，以及一本书，题名是《为真理受迫害，铁幕后的乌克兰天主教希腊礼信徒》。

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