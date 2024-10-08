教宗致函圣地天主教徒：我与你们同在

在哈玛斯袭击以色列满一周年之际，教宗方济各致函中东天主教徒，痛斥「国际社会和强权国家遏止不了战争，这无所作为是一种耻辱」，并对那些「忍受毁灭之苦」的人表达关怀之情。

（梵蒂冈新闻网）2024年10月7日、「悲惨的一天」满一周年的日子，教宗方济各致函圣地天主教徒，称那里的「血和泪仍在流淌」。一年前的同一天，哈玛斯对以色列发动袭击，「仇恨一触即发，激起暴力的螺旋」，圣地从此被卷入全面战争。

教宗在写给中东天主教徒的信函中表示：「我惦记你们，并为你们祈祷。」他痛斥「国际社会和强权国家无法让武器噤声、遏止战争悲剧，这无所作为是一种耻辱」。

「愤怒和复仇的欲望不断在滋长，似乎很少有人关心人们最需要且最盼望的：对话与和平。」教宗重申，「战争是场挫败。武器无法建设未来，只会摧毁它。暴力永远带不来和平。历史证明了这一点，但我们看来没有从年复一年的冲突中汲取任何教训」。

天主钟爱的羊群手无寸铁

住在圣地的「小小羊群手无寸铁，渴求和平」。教宗感谢他们不畏艰难留在故乡，并称圣地天主教徒是「天主钟爱的种子」。

「你们要被撒播在你们的神圣之地，长出希望的苗芽，因为信德之光促使你们在众人谈论仇恨时为爱作见证，在冲突扩大时彼此相遇，在一切互相对立时团结一心。」

祈祷及守斋的一天

教宗指出，今天人们不知道如何找到和平。「作为基督徒，我们必须永不疲倦地向天主恳求和平。」

「这就是为什么在这个日子我敦促所有人度祈祷和守斋的一天。」教宗称之为「改变历史的爱的武器。这些武器能击溃我们唯一且真正的敌人：那煽动战争的邪恶之神」。

我与你们同在

这封信函的第二部分，每一句都以「我与你们同在」开头。教宗不仅对主内的弟兄姊妹，也对其它基督宗教团体和其它宗教的男女这么说，他们都在中东饱受战争之苦。

教宗与加沙百姓同在，每天挂念他们并为他们祈祷。他与亲眼看著儿女死亡或受伤的母亲同在，这些母亲「有如圣母玛利亚见到耶稣那样」。

教宗与「害怕举目望天的人」同在，因为他们「害怕看到天空降下如雨一般的火焰」。他与「没有声音」的人同在，「因为虽然大家都在谈论计划和策略，但是很少人关心那些忍受战争毁灭之苦的人」。

教宗「与所有渴求和平与正义的人同在」，他们「没有屈服于邪恶的逻辑」，而是「以耶稣的名义去『爱他们的仇人，为迫害他们的人祈祷』」（参阅：玛五44）。

向提供援助者致谢

在信函的结尾，教宗感谢众位「和平的儿女」，感谢在世界各地援助受苦者的人，感谢主教和司铎「把天主的安慰带给那些感到孤独和被遗弃的人」。

教宗最后写道：「在主耶稣内的弟兄姊妹，我由衷祝福你们、热情拥抱你们。愿和平之后圣母玛利亚庇佑你们。愿教会的主保大圣若瑟保护你们。」

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