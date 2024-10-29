教宗接见亚伯拉罕家庭机构的代表团

位于阿布扎比的这个跨宗教综合大楼在教宗方济各和阿兹哈尔大伊玛目签署的人类兄弟情谊文件后诞生，其内有三个宗教的敬礼场所。这个代表团前来梵蒂冈晋见了教宗方济各。

（梵蒂冈新闻网）10月28日，教宗方济各接见了亚伯拉罕家庭机构（Abrahamic Family House）的一个代表团，其成员来自阿拉伯联合酋长国阿布扎比萨迪亚特文化区的跨宗教综合大楼。在同一个建筑物内有一座清真寺、一座教堂和一座犹太教会堂。该机构是在教宗方济各2019年2月4日访问阿联酋，与阿兹哈尔大伊玛目塔伊布（Ahmed Al-Tayeb）签署关于促进世界和平与共处的《人类兄弟情谊》文件之后成立的。根据该机构发表的公告，增进“共同努力”、促进“兄弟情谊，以及在危机议题上相互谅解的文化”是这次会晤的中心话题。

这个代表团由亚伯拉罕家庭机构的主席穆巴拉克（Mohamed Khalifa Al Mubarak）率领，其中也包括圣座宗教交谈部的代表。代表团“象征性地”呈上位于跨宗教综合大楼内的圣方济各教堂作为礼物，即圣堂的模型，借以强调“天主教会致力于促进不同信仰之间的对话，并在全世界推动和睦共处”。

教宗感谢这个代表团为“实现关于兄弟情谊的文件的愿望”，即“全球和平与共存”所做的努力。10 月 20 日，亚伯拉罕家庭机构也拜访了阿兹哈尔大伊玛目塔伊布。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html