教宗方济各：战争不可原谅，在巴勒斯坦遭受非人道袭击

教宗23日在公开接见活动结束时再次呼吁为“所有处于战争中的国家”祈求和平。他问候波兰信众时提到若望保禄二世，他是“家庭的教宗”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月23日在周三公开接见活动结束时，再次“为所有处于战争中的国家”发出呼吁。他说：“今天一大早，我收到了乌克兰死亡人数的统计数字，太令人震惊了！战争不可原谅；战争从一开始就是一场溃败。我们为和平祈求上主，愿祂赐予所有人，我们每个人和平！”

教宗接著说，不仅是乌克兰， “我们也不能忘记缅甸；不能忘记正在遭受非人道袭击的巴勒斯坦；不能忘记以色列”。教宗指出了一个事实，一个“数据”，“它让我们感到惊恐：今天赚取最多的投资是在武器工厂。这是靠死亡赚钱！我们要一起为和平祈祷”。

在此之前，教宗问候了讲意大利语的朝圣者。协会和堂区的成员受邀，通过“圣神的力量”，在“各种环境中”成为“耶稣的勇敢和快乐的见证人”。他提到十月是“更新我们在教会使命中积极合作的”机会。“你们要处处成为福音的传播者，为那些将福音带给尚不认识福音的人的努力提供祈祷的灵性支持和具体帮助”。

教宗向操波兰语的信众致意时，提及教会礼仪于10月22日纪念圣若望保禄二世，教宗方济各在“若望保禄二世教宗的封圣大典上”，称他是“家庭的教宗”。教宗补充说，若望保禄二世“不断地提醒你们波兰人，家庭的力量必须源自于天主”。“我们为所有家庭祈求圣神的力量，以便在家庭中重新有奉献的能力和在一起的喜乐”。

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