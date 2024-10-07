教宗接见意大利家族企业成员：做专业与家庭和谐的见证人

教宗方济各接见了家族企业意大利协会的代表团，鼓励他们将勇气和企业的责任心也落实到照料家庭和共同家园的行动中，并扩大胸襟、开阔视野，培养在各种场合中不同世代彼此聆听的态度。

（梵蒂冈新闻网）“身居一方，心向普世”，在世界不同地区传播“家庭”的价值。教宗方济各10月5日上午在宗座大楼的私人图书馆接见了家族企业意大利协会的代表团，对他们作出上述勉励。教宗表示，“教会是天主的家”，对所有家庭的事务都有好感。“家庭是首要的，人在家庭内。独居的人也是在人类的‘轨道上’，在基督徒团体的情况也如此”。

负责任的勇气

教宗指出，“就你们的情况，家庭与工作之间的脆弱平衡成了你们的特征，这在勇气与企业责任上体现出来”。教宗解释，“勇气与责任的结合具有建设性，因为”出自内心的行动要有勇气“，能够不只顾本身，而是“看得远”；责任则是“经济的秘诀”，意味著“管理家务”，是照料的表达，即“照料你们的企业、照料家庭、照料我们的共同家园、照料未来的世代”。

“如同教会的使命那样，你们的工作一般都扎根于某个区域，无论是透过家庭关系的见证，或专业工作的认真态度，你们都必须不断得到充实。”

在家庭和企业都应培养聆听的态度

教宗希望，让信仰的恩典日益引导家族企业在地方现实中的临在，并加强它们对人类命运的参与。他强调，“万物都是相通的，没有任何事物是孤立的，即使人与人、民族与民族之间的兄弟情谊受到很大伤害，共同家园蒙上人类贪婪的不公正印记。万物是相通的，即使丑恶的事物也与我们所有人相连”。教宗再次鼓励在场众人，应在教会内感受到自己是“更大的家庭”和“更大的企业”的一份子，“为天主的国和祂的正义效劳”。

“因此，我邀请你们扩大胸襟、开阔视野，在家庭和企业中培养不同世代彼此聆听的态度，这很重要：不同世代彼此聆听；祖父母与孙辈之间彼此聆听，这非常重要。”

教宗重申，相信晚辈的圣召很重要，“无论这圣召是什么”，都要一起“为那些能走一段路程的人敞开门窗”。教宗提到塔冷通的比喻（参阅：玛廿五14-30）说，“托付于我们的，没有一个会被‘埋没’”。最后，教宗邀请这个协会的成员勇往直前，全然信赖。

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