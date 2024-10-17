教宗接见“包容与残疾”峰会与会者：不同的才能，而非残疾

教宗方济各感谢“包容与残疾”峰会的与会者：“在一个忘记残疾人的世界上，你们的工作是希望的标记。”

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月17日上午接见了“包容与残疾”峰会的与会者，赞赏这项创举是“决意建设一个更公正、更包容世界的具体标记”。在这个世界上，每个人都以自己的能力对社会成长做贡献。教宗勉励与会者以“不同的才能”来取代“残疾”这个词。

更公正、更包容的社会

“包容与残疾”峰会近日在意大利翁布里亚大区举行了为期3天的会议，前一天10月16日刚结束。与会者们签署了一份文件，其中论及的主题包括：包容性、可行性、自主能力，以及对人的重视。教宗在讲话中表示，这些主题与教会关于人性尊严的观点相连接。

“事实上，每个人都是普世家庭不可缺少的成员，任何人都不能成为丢弃文化的牺牲品，任何人都不可。丢弃文化造成偏见，给社会带来损害。”

关注脆弱群体，促进人类发展

教宗指出，包容残疾人应是各国的“优先事项”，“各种身体、社会、文化和宗教上的障碍应被消除，让每个人的才能都能结出果实，为公益作出贡献”。谈到包容，教宗强调，包容也是提供适当的服务，不是福利主义，“而是正义和尊重他们的尊严”。一种严重歧视的现象则是“对一些人排除了工作的机会”，教宗称“这伤害了人性尊严”。

任何人都不该落在后头

教宗提到，如果能明智地使用新技术，不使它造成新的不平等，那么新技术在包容和参与领域就是最佳联盟。教宗最后指出，“信仰和信念启发我们，每个人都是社会的珍贵礼物”。

“亚西西的圣方济各见证了对最脆弱者无限的爱，他提醒我们，真正的财富是在与他人相遇时发现的，尤其是与那些被虚假的福利文化所抛弃的人的相遇。需要发展这种相遇的文化。”

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