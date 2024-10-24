《祂爱了我们》：教宗方济各论耶稣圣心的通谕

教宗方济各的第四道通谕《祂爱了我们》，内容“论述耶稣基督圣心在人性和神性上的爱”，号召人们重振对基督圣心的敬礼，不忘信仰的温柔、服务的喜乐，以及传教的热忱，因为耶稣圣心推动我们去爱，派遣我们来到弟兄姊妹当中。

（梵蒂冈新闻网）“圣保禄论及基督说，‘祂爱了我们’（罗八37），为让我们发觉任何事物‘都不能使我们’与这爱相隔绝（罗八39）”。教宗方济各题为《祂爱了我们》的第四道通谕以这句话开始，专门论述耶稣基督圣心在人性和神性上的爱。“祂敞开的心先于我们并无条件地等待我们，没有任何前提就能爱我们，为我们提供祂的友谊：祂先爱了我们（参阅：若壹四10）。藉著耶稣，“我们认识了，且相信了天主对我们所怀的爱”（若壹四16）”（1）。

回归内心的重要性

这道关于敬礼耶稣圣心的通谕分五章，正如教宗方济各今年6月5日所宣布的，这份文件“收录对过往的训导文件和可追溯到圣经的漫长历史的珍贵省思，以便今天向整个教会重新提出这充满灵性美妙的敬礼”。第一章论“内心的重要性”。教宗解释，这是因为在一个我们受诱惑“成为贪得无厌的消费者”的世界中，需要“回归内心”（2）。

耶稣的举动和话语

第二章论基督爱的举动和话语。耶稣在祂的举动中将我们当作朋友，显示天主的“亲近、怜悯和温柔”。耶稣的目光显示“祂全神关注人”及其痛苦。他最有说服力的爱的话语，乃是祂为朋友拉匝禄哭泣并在橄榄园经历了极度的痛苦后，“被钉在十字架上”，明知自己惨遭杀害也是出自“蒙受祂如此爱的人之手”（46）。

耶稣圣心是福音的概述

随后的第三章“这就是祂如此爱了的心”，教宗表明基督的心包含“三重爱”：祂肉身的敏锐之心，以及“人性和神性上的双重圣爱”（66），我们在这爱中找到“有限中的无限”（64）。教宗方济各呼吁重振对基督圣心的敬礼，这也是为对抗社会中存在的一种“‘无实质内容的灵修’的新表现”（87）。面对“团体和牧人只专注于外在活动、与福音无缘的结构改革、纠缠不休的组织、尘世计划、世俗化的反思”，以及“有时强求加给所有人”的建议（88），我们需要回到“福音的具体概述”（90）。

圣人和圣女满溢那“能解渴”的爱

第四章“解渴的爱”，教宗引述教会的几位教父的话，他们谈论“耶稣被刺透的肋旁是圣神之水的源头” ，能满足我们对天主圣爱的渴求。圣奥斯定“开启了敬礼圣心的道路，使之成为每个人与上主相遇的场所”（103）。 教宗提到，这被刺伤的肋旁渐渐“形成心的样子”。教宗也列举一些圣女，她们“讲述自己与基督相遇的经验，其特点是栖息在上主的心中”（110）。

在这些圣女中，有圣女玛加利大（Margherita Maria Alacoque），350年前，耶稣将自己的圣心显示给她，并对她说：“看这颗心多么爱世人！”（121）；有里修的圣女小德肋撒，她称耶稣是“和我的心一起跳动的那一位”（134）；还有圣女傅天娜（Faustina Kowalska），她对耶稣圣心的敬礼集中在“天主的慈悲”上。就连圣若望保禄二世也将“他对慈悲的省思与敬礼基督的圣心密切相连”（149）。

敬礼耶稣圣心要我们成为弟兄

第五章，也是最后一章“为爱而爱”，深入论述各种真正敬礼耶稣圣心的团体、社会及传教幅度，在“将我们引向天父”的时刻，“邀请我们成为弟兄姐妹”（163）。的确，“爱弟兄”是“我们为了以爱报爱而能给予他的最大举动”（167）。回顾灵修的历史，教宗提到圣富高（San Charles de Foucauld）的传教辛劳使他成为“普世的兄弟”。他“让基督的圣心塑造自己，愿意在他兄弟情谊的心中接纳所有受苦的人类”（179）。

《通谕》再次提到圣若望保禄二世，这位教宗认为恭敬基督的圣心“必应具有教会本身的传教行动”。因此，透过基督徒，“爱将倾注在人的心中，使基督的奥体教会得以建立，也能建设一个正义、和平及友爱的社会”（206）。圣保禄六世曾强调，我们需要“还是让基督来征服的充满爱的传教士”（209）。

教宗方济各的祈祷文

《通谕》以教宗方济各的祈祷文作尾声：“祈求主耶稣从祂的圣心为我们涌出活水的江河，医治我们遭受的创伤，增强我们爱与服务的能力，促使我们学会共同迈向一个公正、团结及友爱的世界。让这一切直到我们愉快地一起庆祝天国的盛宴。在那里将有复活的基督，祂将以所敞开的圣心不断射出的光芒，调和我们所有的差异。愿基督永受赞美！”（220）。

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