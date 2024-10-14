教宗11月和12月的礼仪活动安排

教宗礼仪处公布教宗方济各11月至12月的礼仪活动。

（梵蒂冈新闻网）教宗礼仪处10月12日公布了教宗方济各11月和12月的礼仪活动安排。

第一项礼仪活动是，教宗将于11月4日上午11时，在圣伯多禄大殿为过去一年安息主怀的枢机和主教们主持追思弥撒。然后是11月17日，第8届世界穷人日，教宗将于当天上午10点在圣伯多禄大殿主持弥撒。本届世界穷人日的主题为“贫穷人的祈祷直达上主”（参阅：德廿一6）。

教区层级的世界青年节将于11月24日基督普世君王节庆祝。按照惯例，教宗于当天上午9点30分在圣伯多禄大殿主持弥撒圣祭。

12月的第一个活动是7日星期六下午4点，教宗将在圣伯多禄大殿召开公开常务枢密会议。隔天，即12月8日圣母始胎无染原罪节，上午9点30分，教宗要主持隆重弥撒，与新枢机及枢机团其他枢机共祭。当天下午4点，教宗会前往罗马西班牙广场向圣母态像献花。

最后，12月12日是瓜达卢佩圣母瞻礼日，教宗将于下午6点在圣伯多禄大殿主持弥撒。

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