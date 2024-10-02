教宗：我们羞愧地向因我们的罪过而受伤的人请求宽恕

教宗方济各主持了忏悔守夜礼，为世界主教会议的会前避静划下句号。七位枢机宣读了祷词，为诸多罪行请求宽恕，三名幸存者也在圣伯多禄大殿做了见证。

（梵蒂冈新闻网）「我们深感羞愧，请求宽恕⋯⋯。」七位枢机，即格拉西亚斯（Gracias）枢机、切尔尼（Czerny）枢机、奥马利（O’Malley）枢机、法雷尔（Farrell）枢机、洛佩斯（López Romero）枢机、费尔南德斯（Fernández）枢机和顺伯恩（Schönborn）枢机，宣读了如此开头的祷词，代表教会发声，恳求天主的宽恕。

这些是世界主教会议开幕前夕忏悔守夜礼的祈祷意向，由教宗方济各亲笔撰写。他在省思中解释说：「我们需要说出我们重大罪行的名字。我们平时把它们藏匿起来，或者用太文雅的言词加以谈论。」

把见证传给青年

大约2500名信友于10月1日傍晚6点齐聚在圣伯多禄大殿，参加了这场守夜礼。除了世界主教会议全体成员以外，多名青年也应邀参加，坐在第一排。教宗在省思时转向他们，说：「我们已经做了我们的部份，包括错误在内。我们竭尽所能继续使命，但现在我们转向你们这些年轻人，你们期待我们传承见证、请求宽恕，甚至是请你们宽恕，如果我们不是可信的见证人的话。」

三名见证人

忏悔礼仪中有三名幸存者做了见证，他们分别遭受过司铎的施暴、船难，以及叙利亚的炸弹。

南非的老楞佐（Laurence）小时候遭到一名司铎侵犯。他指出，当时那名司铎「几个月都用赞美、体罚、心理操纵并穷极一切其它手段来操纵他、钓他上钩」，后来对他施加性侵犯。像他这样的人还有很多，但是，受害者的指控几十年来却「遭忽视、被掩盖，或是在内部处理掉，而没有被上报到当局那里」。这种「不负责任」的作法使得加害者继续为非作歹，「危害很多人从前对机构的信任」。

科特迪瓦的索兰洁

接著，科特迪瓦的索兰洁（Solange）做了见证。她刚于5个月前在意大利上岸，带著「她的整个非洲」来到圣伯多禄大殿。这些移民经历了荒漠、饥饿、口渴和各种暴力，很多妇女因此怀孕。他们身上的伤痕明显可见，但心灵深处也受到打击：「幸存者背负著很深的内疚感，因为他们成功抵达了目的地，而他们的许多旅伴却失败了。」

迪玛修女为叙利亚战争发声

第三名见证人是叙利亚霍姆斯的迪玛（Deema）修女。她表示，战争「不仅摧毁了建筑物和街道，也重创原本紧密的联系」。在叙利亚战争期间，各种形式的同情心毁于一旦，别人成了敌人，人情味荡然无存，甚至连杀人都被合理化。有人告诉修女说：「我害怕被我的穆斯林朋友杀死。」然而，在「自私、暴力和贪婪」的碎石瓦砾中，闪耀著团结互助的光辉、抵拒仇恨的光芒。促进非暴力的努力成了一种「无声的谴责，却极力地对抗那些从战争中牟利、贩卖军火、征服土地或增加权势的人」。

教宗的省思

教宗在静默片刻后，展开了他的省思，将分裂的世人带到天主的台前，说：「我们在这里乞求天父的慈悲。」教会「始终是神贫的教会，是请求宽恕的罪人的教会」，不只是有义人和圣人。「没有人能独自获救，而是一个人的罪过同样会给许多人造成影响：如同一切在善内彼此相连那样，在恶内也是如此」。「唯有治疗病态的关系，我们才能成为同道偕行的教会」。告明所犯的罪，我们才能恢复在传教使命上的可信度，治愈伤口。

像税吏那样祈祷

教宗接著谈论礼仪选读的福音：一名法利塞人和一名税吏祈祷，前者假装祈祷，其实在夸耀自己；后者痛哭不已，忏悔己罪。（参阅：路十八9-14）

教宗说：「我们大家今天都有如税吏那样眼神低垂，为我们的罪愆而深感羞愧。」「我们跟他一样站在后面，放下自负、虚伪和傲慢。我们做主教、司铎、男女奉献生活者的，也要如此。我们不可在呼求天主圣名的时候，不向弟兄姊妹、不向大地和万物请求宽恕。」

暴力愈加野蛮

在世界主教会议启动新阶段的前夕，教宗问到：「要是不修和，我们怎么能做个同道偕行的教会呢？」面对灾祸和无辜者的痛苦，我们会问：「上主，祢在哪里？」然而，我们也必须自问，当我们无法以善制恶时，我们负有什么责任？「我们无法宣称解决冲突，同时又助长暴力，放任它变得愈加野蛮；自己躲开祸事，却给别人制造痛苦；救了自己，但造成别人的死亡。」我们怎能把自己的快乐建在别人的痛苦上？

打破恶的链条

因此，办告解是一个「在教会内和对教会重新建立信任的机会」，能「开始治疗那不停流血的伤口，打破『恶的链条』」。

省思结束后，教宗静默片刻。然后在场众人起立并低下头。教宗诵念最后的祷词，再次恳求天主的宽恕，说：「我们以不忠损害了祢的面容，求祢帮助我们恢复祢的面容。」

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