教宗三钟经：真正的幸福在爱中，夫妇要对生命持开放态度
（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月6日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》。他在念经前的讲话中省思了当天福音的内容：法利塞人问耶稣“许不许丈夫休妻”，耶稣却借机让他们注意到“男女之间爱的价值”。
教宗解释道，在基督的时代，“丈夫可以驱赶和休妻，即使为了些无关紧要的原因”。这是因为人们援引法律对圣经的诠释。教宗说：“在婚姻中，女性的处境与男性相比非常不利”，“造物主愿意女人和男人在尊严上平等，在差异中互补，好能相互帮助、陪伴，但同时互相激励和促进成长”。
接著，教宗清楚指出夫妻两人开始的一种“新生活”，要“彼此接纳”，就如成为“一体”那样共同生活，这并非易事。应该永远这样生活，不可只持续到“我高兴”为止。
“当然，这需要互相忠诚，即使在困境中，也需要互相尊重、真诚和坦率。这需要以开放的态度来互相对质，有时甚至争论，但要随时准备好宽恕与和解。我要叮嘱的是：丈夫和妻子，无论你们想怎么争吵，要在一天结束前和好。”教宗指出，如何和好，一个轻抚就够了，他也建议不要让这一天在没有和解前结束。
此外，在婚姻中，“夫妇向生命的礼物：孩子开放是必不可少的”。教宗称他们是“爱的最美的果实，天主最大的祝福”，也是“每个家庭和整个社会的喜乐和希望的泉源”。为此，教宗鼓励夫妇“生儿育女”，“向生命开放”。“爱的要求严格，是的，但它很美，我们越是投入其中，就越能发现，在爱中的真正幸福”。
最后，教宗邀请每个人扪心自问，自己的爱是否是“忠诚、慷慨和具创造性的爱”，自己的家庭是否“向生命、向子女这份礼物开放”。教宗恳求圣母玛利亚“帮助基督徒夫妇”。
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