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教宗三钟经：真正的幸福在爱中，夫妇要对生命持开放态度

教宗6日带领信众诵念三钟经时省思了当天福音记载的法利塞人问耶稣许不许丈夫休妻的内容。教宗鼓励夫妇要向生命开放。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月6日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》。他在念经前的讲话中省思了当天福音的内容：法利塞人问耶稣“许不许丈夫休妻”，耶稣却借机让他们注意到“男女之间爱的价值”。

教宗解释道，在基督的时代，“丈夫可以驱赶和休妻，即使为了些无关紧要的原因”。这是因为人们援引法律对圣经的诠释。教宗说：“在婚姻中，女性的处境与男性相比非常不利”，“造物主愿意女人和男人在尊严上平等，在差异中互补，好能相互帮助、陪伴，但同时互相激励和促进成长”。

接著，教宗清楚指出夫妻两人开始的一种“新生活”，要“彼此接纳”，就如成为“一体”那样共同生活，这并非易事。应该永远这样生活，不可只持续到“我高兴”为止。

“当然，这需要互相忠诚，即使在困境中，也需要互相尊重、真诚和坦率。这需要以开放的态度来互相对质，有时甚至争论，但要随时准备好宽恕与和解。我要叮嘱的是：丈夫和妻子，无论你们想怎么争吵，要在一天结束前和好。”教宗指出，如何和好，一个轻抚就够了，他也建议不要让这一天在没有和解前结束。

此外，在婚姻中，“夫妇向生命的礼物：孩子开放是必不可少的”。教宗称他们是“爱的最美的果实，天主最大的祝福”，也是“每个家庭和整个社会的喜乐和希望的泉源”。为此，教宗鼓励夫妇“生儿育女”，“向生命开放”。“爱的要求严格，是的，但它很美，我们越是投入其中，就越能发现，在爱中的真正幸福”。

最后，教宗邀请每个人扪心自问，自己的爱是否是“忠诚、慷慨和具创造性的爱”，自己的家庭是否“向生命、向子女这份礼物开放”。教宗恳求圣母玛利亚“帮助基督徒夫妇”。

链接网址：www.vaticannews.cn

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2024 October 07, 13:26

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。