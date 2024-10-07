教宗三钟经：真正的幸福在爱中，夫妇要对生命持开放态度

教宗6日带领信众诵念三钟经时省思了当天福音记载的法利塞人问耶稣许不许丈夫休妻的内容。教宗鼓励夫妇要向生命开放。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月6日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》。他在念经前的讲话中省思了当天福音的内容：法利塞人问耶稣“许不许丈夫休妻”，耶稣却借机让他们注意到“男女之间爱的价值”。

教宗解释道，在基督的时代，“丈夫可以驱赶和休妻，即使为了些无关紧要的原因”。这是因为人们援引法律对圣经的诠释。教宗说：“在婚姻中，女性的处境与男性相比非常不利”，“造物主愿意女人和男人在尊严上平等，在差异中互补，好能相互帮助、陪伴，但同时互相激励和促进成长”。

接著，教宗清楚指出夫妻两人开始的一种“新生活”，要“彼此接纳”，就如成为“一体”那样共同生活，这并非易事。应该永远这样生活，不可只持续到“我高兴”为止。

“当然，这需要互相忠诚，即使在困境中，也需要互相尊重、真诚和坦率。这需要以开放的态度来互相对质，有时甚至争论，但要随时准备好宽恕与和解。我要叮嘱的是：丈夫和妻子，无论你们想怎么争吵，要在一天结束前和好。”教宗指出，如何和好，一个轻抚就够了，他也建议不要让这一天在没有和解前结束。

此外，在婚姻中，“夫妇向生命的礼物：孩子开放是必不可少的”。教宗称他们是“爱的最美的果实，天主最大的祝福”，也是“每个家庭和整个社会的喜乐和希望的泉源”。为此，教宗鼓励夫妇“生儿育女”，“向生命开放”。“爱的要求严格，是的，但它很美，我们越是投入其中，就越能发现，在爱中的真正幸福”。

最后，教宗邀请每个人扪心自问，自己的爱是否是“忠诚、慷慨和具创造性的爱”，自己的家庭是否“向生命、向子女这份礼物开放”。教宗恳求圣母玛利亚“帮助基督徒夫妇”。

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