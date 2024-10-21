教宗为饱受冲突蹂躏的人民祈求和平之恩

教宗20日主持封圣大典后带领信众诵念三钟经时，再次为处于战争中的国家发出呼吁，并提到关怀“脆弱和弱小者”的圣阿拉莫诺神父。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月20日主日在圣伯多禄广场主持封圣大典后带领信众诵念三钟经时，再次呼吁为处于战争中的国家祈祷。他说：“我们继续为因战争而受苦的人民祈祷，饱受折磨的巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩，饱受折磨的乌克兰、苏丹和缅甸，以及所有其他民族，我们为所有人祈求和平之恩。”

教宗也问候了前来向刚刚封圣的新圣人致敬的信众，尤其是马龙尼礼信徒和“圣母神慰传教会的男女传教士”。圣母神慰传教男修会和圣母神慰传教女修会分别于1901年和1910年由圣若瑟·阿拉莫诺（Giuseppe Allamano）神父创立。此外，教宗问候了参加封圣大典的意大利总统马塔雷拉，以及乌干达“大型”代表团，60年前该国殉道者被册封为圣人。

新圣人阿拉莫诺神父出生于意大利卡斯泰尔诺沃达斯蒂。教宗说，“这位新圣人提醒我们需要关注最脆弱和最弱小的人”。教宗直接指出弱小者中的亚马逊雨林的亚诺马米人，他吁请政府与民间当局“要确保这些人民和他们的基本权利得到保护，使其尊严及他们的区域免遭任何形式的剥削”。

10月20日是普世传教节，主题是“去把每个人都请来赴宴吧！”教宗指出，“宣讲”的本质是：带给人们“与爱我们且要我们参与祂喜悦婚宴的天主进行欢乐的相遇”的讯息。就如新圣人所教导的，“每一位基督徒蒙召参与这普世的使命，并在各种情况下为福音作出自己的见证”。教宗最后说，让我们以我们的祈祷和帮助支持所有传教士。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html