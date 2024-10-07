教宗宣布擢升21位新枢机：呈现教会的普世面容

教宗方济各在三钟经祈祷活动中宣读了新枢机的名单，擢升仪式将在12月8日的枢密会议上进行。准枢机来自天涯海角，包括伊朗和印度尼西亚，其中年岁最长的是高龄99岁的圣座大使阿切尔比。

（梵蒂冈新闻网）从伊朗到印度尼西亚、从日本到菲律宾、从科特迪瓦到阿尔及利亚，再到罗马：这些来自世界各地区的神长将于今年12月8日圣母无染原罪始胎瞻礼荣升为枢机。教宗方济各10月6日中午诵念《三钟经》后，从宗座大楼书房窗口宣读了新枢机的名单。

教宗说：「他们的背景体现了教会的普世性。教会不断向世上所有人宣讲天主的慈爱。再者，他们要融入罗马教区，这展现出伯多禄圣座与遍布世界的地方教会之间紧密相连的关系。」

准枢机

在公布名单的同时，教宗也宣布雷纳（Baldassare Reina）主教成为他在罗马教区的新任代理主教，接替德多纳蒂斯（Angelo De Donatis）枢机的职务。今年4月6日，教宗已任命德多纳蒂斯枢机为圣座圣赦院院长；雷纳主教至今担任教宗罗马教区副代理主教一职。

从准枢机的年龄来看，年岁最长的是99岁的圣座大使阿切尔比（Angelo Acerbi）总主教，年纪最轻的则是仅44岁的拜丘克（Mykola Bychok）主教。

圣座部会的准枢机有三位，首先是圣座促进人类整体发展部副秘书长、愿祢受赞颂庄园及愿祢受赞颂高等培育中心主任兼教宗方济各直接联络人巴乔（Fabio Baggio）神父；其次是现年51岁的立陶宛籍马克里卡斯（Rolandas Makrickas）总主教，他于2021获任命为宗座圣母大殿特别专员，现在是该大殿的助理总铎；第三位，也是最后一位圣座部会准枢机，是印度籍的科瓦卡德（George Koovakad）蒙席，他负责教宗旅行的行程安排已有四年。

另一个重点是道明会士拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父的获选。在教宗方济各的授意下，这位知名神学家连续两年担任世界主教会议会前避静的讲道神师。他以默想的深度、创新和效果著称，将于2025年8月年满80岁。

充实枢机团

前一次擢升枢机的枢密会议于2023年9月30日举行。贝尔格里奥教宗至今已晋升了142位枢机，其中113人有投票权。新公布的21位准枢机当中，只有阿切尔比没有投票权：其中有10位来自欧洲、6位来自美洲、4位来自亚洲、一位来自非洲。今年12月8日起，枢机团预计将有256位成员，其中141人有投票权、115人因年逾八旬而免除选举职责。

准枢机名单

以下是准枢机的完整名单：

1.）圣座大使阿尔切比（Angelo Acerbi）总主教；

2.）秘鲁利马总教区卡斯蒂略（Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio）总主教；

3.）阿根廷首席主教、圣地亚哥德尔埃斯特罗总教区博卡利克（Vicente Bokalic Iglic）总主教，遣使会士；

4.）厄瓜多尔瓜亚基尔总教区卡夫雷拉（Cabrera Gerardo Cabrera Herrera）总主教，方济各小兄弟会士；

5.）智利圣地亚哥总教区乔马利（Fernando Natalio Chomalí Garib）总主教；

6.）日本东京总教区菊地功（Tarcisio Isao Kikuchi）总主教，圣言会士；

7.）菲律宾加洛坎教区维尔吉利奥（Pablo Virgilio Siongco David）主教；

8.）塞尔维亚贝尔格莱德－斯梅代雷沃总教区涅梅特（Ladislav Niemet）总主教，圣言会士；

9.）巴西阿雷格里港总教区斯彭格勒（Jaime Spengler）总主教，方济各小兄弟会士；

10.）科特迪瓦阿比让总教区贝斯（Ignace Bessi Dogbo）总主教；

11.）阿尔及利亚阿尔及尔总教区韦斯科（Jean-Paul Vesco）总主教，道明会士；

12.）印度尼西亚茂物教区休库尔（Paskalis Bruno Syukur）主教，方济各小兄弟会士；

13.）伊朗德黑兰－伊斯法罕总教区马蒂厄（Dominique Joseph Mathieu）总主教，方济各住院兄弟会士；

14.）意大利都灵总教区雷波莱（Roberto Repole）总主教；

15.）教宗罗马教区新任代理雷纳（Baldassare Reina）主教；

16.）加拿大多伦多总教区里奥（Francis Leo）总主教；

17.）宗座圣母大殿助理总铎马克里卡斯总主教；

18.）乌克兰天主教东方礼墨尔本圣伯多禄和圣保禄教区拜丘克主教，赎主会士；

19.）神学家拉德克利夫（Timothy Peter Joseph Radcliffe）神父，道明会士；

20.）圣座促进人类整体发展部副秘书长巴乔（Fabio Baggio）神父，圣嘉禄传教会士；

21.）圣座国务院教宗旅行事务负责人科瓦卡德（George Jacob Koovakad）神父。

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