教宗方济各：圣人是远离权力诱惑的谦卑仆人

10月20日主日世界传教节，教宗方济各在圣伯多禄广场主持隆重弥撒，册封14位新圣人。教宗称新圣人是福音的门徒，他们依照耶稣的风格生活，作众人的仆人，慷慨服务到底。

(梵蒂冈新闻网)10月20日常年期第29主日也是传教节，教宗方济各在圣伯多禄广场主持封圣弥撒。教宗册封圣母神慰传教会会祖若瑟·阿拉莫诺（Giuseppe Allamano）神父、圣神献主修女会的创始人圭拉（Elena Guerra）修女、圣家小姊妹会的创始人玛利亚·良尼亚·帕拉迪斯（Maria Leonia Paradis）修女和11位于1860年7月在叙利亚大马士革遭杀害的方济各小兄弟会会士为圣人。

谦卑而脱俗的仆人

教宗在讲道中称这些圣人为“福音的门徒”，他们“在人类痛苦的历史中”是“忠信的仆人，是在殉道和喜乐中服务的男女”。教宗说：“这些新圣人依照耶稣的风格生活：即服务。信仰和使徒的工作并没有使他们陷于世俗的欲望和对权力的贪婪中，相反，他们成为兄弟的仆人，在行善中有创意，在困境中坚定不移，慷慨地服务到底。”

荣誉与权力

接著，教宗反思了当天主日福音中耶稣向雅各伯和若望提出的令人不安的问题，因为他们心中所渴望的是荣耀地位，把默西亚视为得胜、光荣的一位，并“依照权力的逻辑”来想像耶稣。教宗说：“在教会内，经常都有这样的想法：荣誉、权力…。”

圣爱之天主

教宗解释道，耶稣“下到深处聆听并洞察人心”，揭示他们隐密的期待，除去他们的面具。教宗说：“耶稣不是他们想像中的默西亚；祂是圣爱之天主，从天降下俯就卑微者；祂为提升弱小者而变得弱小，祂施展作为为的是和平而非战争，祂来服事人而非受人服事。上主所喝的杯是祂生命的祭献，爱为我们奉献生命，直到死亡且死在十字架上。”

以亲近、温柔、怜悯服务

随后，教宗强调，与耶稣一同被钉在十字架上的有两个强盗，“在痛苦而非坐在光荣中，他们与基督一同被钉”。教宗说：“胜利的不是统治者，而是为爱而服务的人”，因此耶稣“使自己成为最卑微的，好使众人能被举起并成为在先的”，祂帮助门徒皈依并改变他们的思想，不按照世俗的逻辑，而按照天主的风格去思考，天主的风格就是服务。

教宗说：“我们不要忘记让人看到天主风格的三个词：即亲近、怜悯及温柔。天主为了服事而亲近、为了服务而怜悯、以及为了服事而温柔。”

更新的心灵

教宗解释道：“怀著爱而服务的人不会说：现在该轮到别人了。”服务是一颗新心的果实。

教宗说：“这是雇员的思想，而非见证者的思想。服务源自于爱，且爱无界限，它不计较，而是付出与给予。它不只为获得成果而付出，它不是偶尔的表演，而是发自内心，这是一颗因爱和在爱中更新的心灵。”

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