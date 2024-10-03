教宗：世界主教会议呈现交响乐，藉不同职责和神恩同行

教宗方济各在本届第二期世界主教会议的第一场大会中发言，强调在适当的时候，该当找到主教职务履行“集体领导”和“众议精神”的不同形式。

（梵蒂冈新闻网）世界主教会议第16届常规会议第二会期于10月2日下午举行了首场大会，教宗方济各在会上发言，重点论述同道偕行的进程走了三年之后，在圣神的引领下回应“如何成为传教和慈悲的同道偕行教会”，以及“对主教职务的包容性理解”。

教宗强调，需要藉著交响乐的艺术，依照不同的职责和神恩，在天主慈悲的眷顾下一起服务。“同每位基督徒一样，主教绝不可认为只有自己，‘没有他人’。正如任何人都无法靠自己得救，救恩的宣讲需要众人，而且每个人都应得到聆听”。

圣神总是陪伴我们

教宗接著表示，教会应在圣神的引领下，居住在地理和生存的边缘地区。因此，“我们的首要之务”乃是“学会识别出”圣神的声音。圣神总是陪伴我们，祂是慰藉，尤其当我们“面对不顺利的事，不公平的事”、我们“灰心意冷”、“自暴自弃”的时候。但圣神安慰我们，“因为祂传送天主的希望”。天主从不厌烦，“因为祂的爱永不疲倦”。

要更加谦卑

正如一位四世纪的灵修作家告诉我们的那样，天主“总是接纳所有人，向每个人提供生命的新机会”。因此，我们“必须宽恕所有的人，而且总要宽恕，意识到乐于宽恕源自得到宽恕的经验”。教宗提到前一天晚上忏悔守夜礼的经历，在那个机会上，“我们承认自己是罪人”。教宗接著问道：“这样我们就更谦卑了吗？”

教宗指出，谦卑是圣神的恩赐，谦卑“能使我们眼观世界，承认自己并不比别人更好”。然后，教宗以公元四世纪的一句名言邀请全体在场者，“承认若没有圣神和祂出乎意料的行动，教会就无法行走和更新”。

世界主教会议是行程，不仅是事件

因此，教宗环顾正在进行的世界主教会议，称它“正以独创的方式体现天主子民的‘同行’”。教宗强调，圣保禄六世设立世界主教会议将近60年，其间“我们学会在世界主教会议中认出一个多重及和谐的主旋律，它能支持天主教会的旅程和使命，有效地协助罗马主教为所有教会和整个教会的共融所提供的服务”。由此可见，“世界主教会议是行程，不仅是事件”。

“同道偕行的进程也是一个学习的过程，在这过程中，教会学习更好地认识自己，并找出牧灵行动的方式，使之更适合上主托付给她的使命。这个学习过程也涉及牧人职务的履行方式，尤其是主教的牧职。”

有平信徒和奉献生活者、执事和司铎参加的会议

说到这里，教宗提到宣布召开本届世界主教会议时，作为正式成员的平信徒和男女奉献生活者、执事和司铎也有不少，这进一步推进了前几届会议的作法。这个决定符合大公会议“对主教职行使的理解”。教宗解释，作为地方教会合一有形可见的原则和基础，主教若不在天主子民内、不与天主子民同在，就无法提供自己的服务。

“这当然不是相互取代，振臂高呼：现在轮到我们了！相反地，这要求我们以一种交响乐的艺术一起履行职责，依照主教有责任认可和推动的不同职责和神恩，在天主慈悲眷顾下的服务中，谱写将众人结合在一起的乐曲。”

履行主教职务的“众议精神”新形式

教宗澄清，这种非主教成员的参与“并不削弱会议的‘主教’幅度”，或限制“个别主教和主教集体领导”应有的权力。教宗表示，在适当的时候，该当找到主教职务履行“集体领导”和“众议精神”的不同形式（在地方教会内、众教会的团体内，以及整个教会内）。“永远尊重信仰的宝藏和活跃的传承，永远回应圣神在这特定时期和不同环境中对教会的要求。圣神是和谐：在五旬节的早晨，在那混乱中，祂创造了和谐”。

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