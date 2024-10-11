教宗：在体育运动中培养坚定、友谊和团结的价值观

教宗本月10日在梵蒂冈宗座大楼接见了奥地利滑雪协会运动员和成员，鼓励他们为“一个更加友爱的世界做出贡献”。

（梵蒂冈新闻网）在2025年世界滑雪锦标赛即将来临之际，教宗方济各于10月10日在梵蒂冈接见了奥地利滑雪协会运动员及成员。这个团体是在萨尔茨堡总主教拉克纳（Franz Lackner）的陪伴下来到梵蒂冈。

奥地利滑雪协会是最古老的体育联合会中的一个，于1905年成立，总部设在因斯布鲁克，它在全国范围内推广各种滑雪活动，尤其是使运动员的出色才能得以展现。教宗在接见活动中向在场的人说，“你们的祖国拥有雄伟的山脉，为高山滑雪提供了最佳机会”。

接著，教宗鼓励说：“你们要始终在你们的工作中培养体育运动本有的价值。体育特有的价值，即坚定、真诚、友谊和团结。”这样，“你们可以为一个更加友爱的世界做出贡献，因为体育可以增进兄弟情谊，你们可以在你们国家极其美丽的大自然中，咏唱赞美造物主的颂歌”。

最后，教宗将在场的所有人托付于护守天使，愿“他们保护我们免于一切危险”。教宗补充说：“我为你们祈祷，你们为我祈祷。”

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