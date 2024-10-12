世界主教会议大公守夜礼，教宗称基督徒的分裂叫人羞愧

世界主教会议与会者在梵蒂冈参加了大公守夜礼，由泰泽团体和其它教会的兄弟代表提供礼仪服务。教宗在讲稿中重申需要共同的见证，例如在世界多个地方早已不幸体验到的「血的大公运动」，这比任何话语都有力。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各与世界主教会议与会者10月11日傍晚在梵蒂冈初期殉道者广场参加了大公祈祷守夜礼。当天是圣若望廿三世的瞻礼日，也是梵蒂冈第二届大公会议于1962年10月11日开幕的纪念日。梵二大公会议标志了天主教会正式展开大公运动，教宗方济各在此机会上再次表达渴望与各基督信仰教会圆满合一的愿望。在礼仪上服务的人员有泰泽团体成员、参加世界主教会议的多名兄弟代表，以及其它教会的弟兄姊妹。

烛光游行

太阳西下，参礼者们手持烛火从梵蒂冈保禄六世大厅走到初期殉道者广场，聚集在圣达弥盎十字架前。带领队伍的是一名举扬福音书的妇女，以及紧跟在她身旁的四名女童。泰泽团体的青年低声吟咏，营造出朴实而灵修浓厚的气氛。

圣座促进基督信徒合一部部长科赫（Kurt Koch）枢机首先发表了开场致词，提及60年前颁布的梵二文献《教会宪章》和《大公主义法令》。当晚的赞美诗和祷词正是取自这两份文件，并托付给不同基督信仰教会和大公运动团体的成员来宣读，包括：东正教大公宗主教会、浸信会、圣公会、东正教希腊礼教会、路德宗、五旬节派、卫理公会、亚美尼亚宗徒教会、门诺会、科普特礼教会等等。

当晚诵读的经文选自《依撒意亚先知书》、《圣咏》第122篇，以及《若望福音》。众人同心合意祈祷，愿在基督内「合而为一」（若十七21）。这段福音章节由五名妇女以五种语言恭读，分别是中文、葡萄牙语、斯瓦希里语、阿拉伯语和马拉雅拉姆语。

基督徒分裂的丑闻叫人羞愧

教宗在一份交给参礼者的讲稿中称「没有一起为主耶稣作见证」是个丑闻，梵二神长们坚信这丑闻不利于宣讲福音。

「这世界主教会议是个机会，我们能借机尽力跨越彼此之间仍存在的围篱。我们要专注于我们共同洗礼的同一片土壤，因为洗礼敦促我们成为基督的传教使徒，投入共同的使命。」

血的大公运动比任何话语更有力

主耶稣与分裂的诱惑搏斗，为了救世人而献出生命。教宗指出，很多不同传统的基督徒也做出了全然符合耶稣风格的见证。

「他们由于相信耶稣基督，一起献出了生命，活出血的大公运动。他们的见证比任何话语更有力，因为合一是从主的十字架而来。」

合一是不可预测的恩典

将基督徒引向更圆满共融的，始终是天主圣神。教宗强调，合一是从天而降的恩典，而非地上结出的果实。尽管人的意愿和努力是必不可少的，但合一远远超过这些。总而言之，合一是一份圣宠，我们必须祈求「依照基督所愿、按照祂的方法」为我们赐下合一之恩。

「我们无法预测这份恩典降临的时机和方法。如同梵二法令进一步阐明的，我们必须在领受恩典时『不给天主上智的安排制造任何阻碍，不先入为主地预判圣神将来的指示』。」

合一的旅途

教宗方济各的愿景始终是动态的。他从同道偕行的进程提出了另一个关于合一的道理，即：「在运动中成熟，开辟道路。」

「基督徒的共融在共同的旅途中『依照天主的节奏』增长并成熟，就像复活主耶稣所陪伴的厄玛乌的旅行者一样。」

合一不是妥协或权衡的结果

教宗鼓励众人，在大公运动的旅途中，不要一遇到困难就裹足不前。挑战常常会有，但是其中也有圣神的临在，祂「在五彩缤纷的多元内促进合一」。

「世界主教会议正在帮助我们重新发现教会面容多采多姿的美妙之处。所以说，合一既不是整齐划一，也不是妥协或权衡的结果。」

守夜礼结束之际，教宗带领在场众人诵念《天主经》并且颁赐降福。

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