教宗期勉罗马教区：你们要多加发扬教会的社会思想

教宗方济各在圣若望拉特朗大殿与罗马教区大会与会者举行会晤。本届大会主题是「缝合破口，超越不平等」。罗马被各种形式的贫穷所撕裂，教宗吁请信友们在罗马重新编织一张团结互助的网。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月25日晚上在罗马主教座堂圣若望拉特朗大殿接见教区大会的与会人士。本届大会的主题是「缝合破口，超越不平等」，旨在期望众人走出怠惰状态，修补城市组织的各种破口。罗马市长、拉齐奥行政区官员、「罗马之祸」研讨会的与会者，以及基督宗教其他教会和其他宗教信仰的代表也出席这项活动。

教宗在讲话中从天主圣言出发，提出了三点省思：向穷人传喜讯、缝合破口，以及撒播希望的种子。

关于向穷人传福音的使命，教宗表明，「穷人不能是一个数字、一个麻烦，或更糟糕的是一个垃圾」。「把穷人视若珍宝」往往只是一句空话，没有落实在具体的行动上。「很多时候，我们基督徒只是嘴上这么说，却没做出可信的举动。」

教宗为许多人默默关怀最弱小者的服务表示赞赏。他说：「我们必须感受到贫穷问题是教会的迫切任务，它成了所有人的使命与责任，而且始终如此。拜托，我们别再说那些从事穷人服务的基督徒、修女和神父是共产党人了。拜托，我们要遏止那种事。到现在还有人这么说。」教宗这席话一说完，现场便响起如雷的掌声。

谈到缝合破口，教宗表示他见过距离梵蒂冈50米的一家餐厅把食物倒掉。附近的穷人「每天晚上去翻找那些倒掉的粮食」。面对如此撕裂的对立情况，我们不能无动于衷，却要积极地与政府和协会展开长期对话，在爱德上勇敢大胆，以耐心且不带偏见的对话来消除「冷漠的病毒」。

「我渴望敦促你们这点：你们要在日常的牧灵工作和要理讲授上多加发扬教会的社会思想。事实上，培养教会社会训导的意识很重要，以便于福音落实在当今世界的不同处境里，使我们成为正义、和平与友爱的见证人。」

至于撒播希望的种子，教宗指出，随著禧年将至，我们切莫逆来顺受。「我强烈呼吁你们实践具体的希望工作。我们今晚审视并提出的诸多社会问题，也会令人气馁，甚至让人说出：『我们什么也做不了。』」

教宗最后总结道：「亲爱的弟兄姊妹，我们也能走遍贫困的地方，带去福音的希望！谢谢你们在教会和罗马城所做的一切。」

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