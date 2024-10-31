教宗接见圣座传播部全体职员：促进包容、对话及寻求和平的传播

教宗方济各10月31日在梵蒂冈接见圣座传播部的全体职员，鼓励他们蒙召去实践搭建桥梁，促进共融，始终坚持真理与正义并随时准备传播福音。

（梵蒂冈新闻网）传播是一项“重大而充满热情”的工作，同时也是“召叫和使命”。这是教宗方济各10月31日在梵蒂冈接见圣座传播部全体职员时作出的表示，他阐述了“良好传播者的形象”是坚持真理与正义并随时准备传播福音的人。

蒙召搭建桥梁

教宗说：“你们蒙召去执行一项重大和充满热情的任务：当许多人筑起围墙，那些意识形态的围墙时，你们要搭建桥梁；当许多人煽动分裂时，你们要促进共融。”接著，教宗也谈到梵蒂冈媒体必须应对“经济困难和削减支出”的需求，“我想告诉你们一件事，我们应在金钱方面更加节俭。你们必须探索更加节俭的方法并寻找其它的基金，因为圣座无法像现在这样继续帮助你们。我知道这是个坏消息，但这也是件好事，因为能激发起你们所有人的创造力。”

然而，所有事情的开始都有一个“梦想”：即连结“人与文化”的传播梦想，讲述并珍视“世界的每个角落”。教宗说：“为此，我欣喜地得知，除了梵蒂冈媒体传播的50多种语言外，你们努力增加了林格拉语、蒙古语和卡纳达语。”

关注最弱者，超越口号，努力对话

于是，教宗鼓励教会的传媒工作者走出去，敢于冒险，稍微放下自己，为他人腾出空间，并“以诚实与激情”讲述现实，能胜任且有好奇心。教宗说：“我梦想著一种心与心交流的传播，让自己被人性所感染，分担我们许多弟兄姊妹的伤痛。我所梦想的传播是，知道超越口号，关注穷人、最弱者、移民和战争的受害者。一个促进包容、对话和寻求和平的传播。”

真实的相遇之美不要被虚拟所取代

随后，教宗提到当今数字世界对传播的挑战。教宗表示，传播者不应害怕变化。应遵循福音的风格建立“真实人性、具体、人与人”的关系。教宗说：“请你们帮助我，让世界知道耶稣圣心对这受伤大地的怜悯。请你们以传播帮助我，传播是共融的工具。”

最后，教宗说：“尽管世界因可怕的暴力而震荡，但我们晓得基督徒注视著许多希望的火焰，及许多大大小小的美好故事。”

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